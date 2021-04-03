Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8)

03.04.2021 11:05
Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,95-16,232,71
Acıpayam Selüloz20,880,8721,96
Adel Kalemcilik26,1413,55-23,64
Adese Alışveriş Ticaret3,4510,9323,21
Afyon Çimento4,230,95-17,22
Ak Enerji1,78-1,66-19,46
Akbank4,893,60-27,64
Akçansa18,782,3416,63
Akdeniz Yatırım Hold.2,203,29-8,45
Akfen GMYO4,01-1,23-17,49
Akın Tekstil48,74-6,8153,46
Akiş GMYO2,013,08-28,02
Akmerkez GMYO52,60-4,01-18,31
Aksa16,665,7814,19
Aksa Enerji11,938,4560,35
Aksigorta8,13-1,45-6,53
Aksu Enerji6,22-0,32-17,59
Alarko Carrıer403,9011,4210,69
Alarko GMYO26,703,492,06
Alarko Holding10,773,2624,65
Albaraka Türk1,810,00-6,70
Alcatel Lucent Teletaş30,70-0,133,51
Alkim Kağıt20,3617,9650,28
Alkim Kimya18,5910,2027,88
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,28-0,874,11
Altınyunus Çeşme68,05-9,7536,21
Anadolu Efes21,74-3,38-6,21
Anadolu Grubu Holding23,06-2,70-12,36
Anadolu Hayat Emek.9,26-12,6615,24
Anadolu Isuzu20,144,3511,89
Anadolu Sigorta6,63-3,98-8,18
Anel Elektrik6,5310,68105,99
Arçelik34,004,4919,47
ARD Bilişim Teknolojileri54,008,4312,31
Arena Bilgisayar55,005,0659,88
Armada Bilgisayar60,209,7522,66
Arsan Tekstil10,42-4,8442,94
Arzum Ev Aletleri23,266,70-5,52
Aselsan15,504,38-15,07
Ata GMYO5,18-3,90-5,99
Atakule GMYO3,090,9822,62
Atlantis Yatırım Holding4,34-11,43-21,94
Atlas Yat. Ort.1,6015,11-8,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,53-2,04-0,31
Avrasya GMYO3,9622,9851,18
Avrasya Petrol ve Tur.3,355,024,69
Avrupa Yatırım Holding8,982,6349,67
Ayen Enerji7,87-1,9945,47
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,0011,1114,54
Aygaz15,250,864,10
Bagfaş22,74-0,7913,70
Bak Ambalaj23,222,6514,95
Balatacılar Balatacılık7,40-1,86-10,19
Bantaş Ambalaj4,676,38-0,43
Banvit60,9015,4517,12
Baştaş Başkent Çimento14,241,14-18,02
Batı Çimento16,9218,74259,24
Batısöke Çimento3,887,1859,02
Bayrak Taban Sanayi10,666,490,47
Bera Holding26,1220,8128,80
Berkosan Yalıtım11,04-1,6023,77
Beşiktaş Futbol Yat.9,2032,76127,72
Beyaz Filo12,536,1923,08
Bilici Yatırım18,3228,47175,90
Bim Mağazalar71,00-1,39-3,45
Birko Mensucat1,5011,1135,14
Birlik Mensucat2,80-8,50-19,08
Bizim Mağazaları15,7014,602,21
Borusan Mannesmann28,321,001,87
Borusan Yat. Paz.429,003,15-5,56
Bosch Fren Sistemleri1.099,001,95-11,29
Bossa26,169,5546,55
Brisa28,728,1048,32
Burçelik25,429,9520,93
Burçelik Vana37,5425,30-24,41
Bursa Çimento3,973,66-20,24
Carrefoursa57,608,68-19,78
Casa Emtia Petrol119,10-10,6512,36
Ceo Event Medya5,996,77-6,84
Coca Cola İçecek71,101,509,19
Cosmos Yat. Holding12,327,1352,85
Credıtwest Faktorıng4,25-14,14-27,60
Çelebi309,303,2069,46
Çelik Halat7,560,93-16,90
Çemaş Döküm1,320,00-22,47
Çemtaş16,054,020,94
Çimbeton316,9013,676,88
Çimentaş38,601,426,75
Çimsa20,900,2917,42
Çuhadaroğlu Metal7,4610,52-3,49
Dagi Giyim2,43-0,82-28,66
Dagi Yatırım Holding13,911,247,83
Dardanel31,34-2,85-6,45
Datagate Bilgisayar16,318,731,24
Demısaş Döküm7,888,5419,21
Denge Holding7,927,0344,53
Deniz GMYO5,053,2747,66
Derimod11,58-2,5318,89
Derlüks Yatırım Holding8,699,17-1,47
Desa Deri13,4213,2537,78
Despec Bilgisayar12,545,29-3,98
Deva Holding32,145,5833,14
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,963,5337,88
Diriteks Diriliş Tekstil5,51-5,3347,72
Ditaş Doğan15,26-0,7217,13
DO-CO661,201,944,95
Doğan Burda21,1816,69-5,61
Doğan Holding3,281,236,84
Doğtaş Kelebek Mobilya2,9214,0625,38
Doğusan5,09-10,0716,21
Doğuş GMYO12,40-6,7051,77
Doğuş Otomotiv29,944,104,18
Döktaş Dökümcülük31,10-5,761,57
Duran Doğan Basım12,387,1918,02
Dyo Boya13,954,8922,80
Eczacıbaşı İlaç6,713,71-10,05
Eczacıbaşı Yatırım50,70-3,8082,77
Edip Gayrimenkul3,888,0816,87
Ege Endüstri1.620,002,70-2,70
Ege Gübre208,203,2243,39
Ege Profil35,5010,04-7,17
Ege Seramik14,9910,9545,68
Egeplast36,021,648,17
Ekiz Kimya6,89-1,29-3,37
Emek Elektrik2,46-3,53-13,84
Eminiş Ambalaj25,109,89-31,87
Emlak Konut GMYO1,923,78-10,28
Enerjisa Enerji12,2512,80-2,08
Enka İnşaat8,124,3710,18
Erbosan69,0012,8468,29
Ereğli Demir Çelik15,159,7815,33
Ersu Gıda4,80-0,41-2,83
Escort Teknoloji6,63-0,450,91
Esenboğa Elektrik38,70-2,96103,36
Etiler Gıda5,841,5746,73
Euro Kapital Yat. Ort.5,039,8330,65
Euro Trend Yat. Ort.4,7913,2433,06
Euro Yat. Ort.4,817,376,65
Euro Yatırım Holding3,72-3,6330,99
Fade Gıda18,130,72192,89
Fenerbahçe Futbol34,3425,5116,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,15-5,16-19,15
F-M İzmit Piston146,80-1,0819,74
Fonet Bilgi Teknolojileri16,2911,7325,02
Ford Otosan204,107,0367,10
Formet Celik Kapi Sanayi1,759,66-28,67
Frigo Pak Gıda38,9823,7585,80
Galatasaray Sportif3,987,28-1,73
Garanti Bankası7,032,18-32,21
Garanti Faktoring14,700,8932,08
Garanti Yat. Ort.2,90-0,34-10,22
Gedik Y. Men. Değ.20,98-0,5766,51
Gediz Ambalaj37,828,6841,12
Gentaş5,523,76-7,07
Gersan Elektrik6,41-3,174,40
Global Men. Değ.7,40-7,6223,13
Global Yat. Holding5,80-7,7923,93
Good-Year7,994,04-4,43
Göltaş Çimento60,202,9945,90
Gözde Girişim7,755,73-2,88
GSD Denizcilik6,46-1,5228,17
GSD Holding2,071,97-17,53
Gübre Fabrik.73,00-0,75-15,17
Güler Yat. Holding12,1521,6211,78
Halk GMYO3,231,570,62
Hatay Tekstil21,7811,6956,13
Hedef Girişim5,3512,3956,14
Hektaş30,38-2,1959,31
HUB Girişim17,404,63-4,40
Hürriyet Gzt.1,892,72-10,00
ICBC Turkey Bank6,10-0,49-6,15
İdealist Danışmanlık87,202,65547,85
İdealist GMYO9,00-5,4632,35
İhlas Ev Aletleri1,43-2,72-23,94
İhlas Gayrimenkul1,127,69-10,40
İhlas Gazetecilik2,97-5,71-26,85
İhlas Holding0,74-2,63-34,09
İhlas Yayın Holding0,88-1,12-22,81
İndeks Bilgisayar29,381,5953,58
Info Yatırım7,999,4523,88
İntema47,62-4,4219,35
Inveo Yatırım Holding130,102,44194,21
İpek Doğal Enerji12,9712,20-0,84
İskenderun Demir Çelik12,1410,4634,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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