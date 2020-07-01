Son dakika haberi! 01 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

Son dakika haberi! 01 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

Son dakika haberi... ŞİKE KUMPASI DAVASINDA 15'İNCİ DURUŞMA10.00 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı 107 kişinin yargılandığı futbolda şike kumpası davasının 15'inci duruşması başlıyor.

ŞİKE KUMPASI DAVASINDA 15'İNCİ DURUŞMA

10.00 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı 107 kişinin yargılandığı futbolda şike kumpası davasının 15'inci duruşması başlıyor. 8-12 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan duruşma, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
MİLLİ YÜZÜCÜ EMRE SEVEN'İN İSTANBUL-YALOVA MARATONU BAŞLADI

Milli yüzücü Emre Seven, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda İstanbul'un Kartal ilçesinden Yalova'nın Çınarcık ilçesine kulaç atıyor. Eylül ayında Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki maraton öncesi kendisini test eden Seven, saat 07.00'de başladığı maratonda yaklaşık 28 kilometreyi 10 saatte tamamlayacak.

ALT LİGLER İÇİN TESCİL GÜNÜ

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün akşam TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Ligler'in oynatılmamasına karar verdi. Federasyon bugün de liglerin tescili ve tescilin şekline karar verecek.

KOŞMAKTAN EVLENEMEYEN MİLLİ AŞIKLARA BU KEZ PANDEMİ ENGELİ

- Atletizm Milli Takımı'nın başarılı sporcuları Özlem Kaya (29) ile Yusuf Alıcı'nın (29) Antalya kampında başlayan aşkları, 2017 yılında nişanla taçlandı. Birlikteliklerini en kısa zamanda resmileştirmek isteyen çift, hazırlandıkları ulusal ve uluslararası yarışlar nedeniyle bu arzularını 3 yıl boyunca ertelemek zorunda kaldı. Felaketlerle dolu 2020 yılında düğün için gün belirleyen Kaya ve Alıcı'ya bu kez pandemi engel oldu.

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 Boluspor - Hatayspor

20.00 Altay - Osmanlıspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.00 Everton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

20.30 Alaves - Granada (İsmail Köybaşı)

22.45 SPAL - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

22.45 Fiorentina - Sassuolo (Mert Müldür)

23.00 Valladolid - Levante (Enes Ünal)

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek. Kabulde Düzce'ye yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! 01 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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