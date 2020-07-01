Son dakika haberi! 01 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

ŞİKE KUMPASI DAVASINDA 15'İNCİ DURUŞMA
10.00 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı 107 kişinin yargılandığı futbolda şike kumpası davasının 15'inci duruşması başlıyor. 8-12 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan duruşma, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti.
MİLLİ YÜZÜCÜ EMRE SEVEN'İN İSTANBUL-YALOVA MARATONU BAŞLADI
Milli yüzücü Emre Seven, 1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı
'nda İstanbul
'un Kartal
ilçesinden Yalova
'nın Çınarcık
ilçesine kulaç atıyor. Eylül
ayında Mersin
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
arasındaki maraton öncesi kendisini test eden Seven, saat 07.00'de başladığı maratonda yaklaşık 28 kilometreyi 10 saatte tamamlayacak.
ALT LİGLER İÇİN TESCİL GÜNÜ
- Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Yönetim Kurulu, dün akşam TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig, ayrıca Spor
Toto Bölgesel Amatör Ligler'in oynatılmamasına karar verdi. Federasyon bugün de liglerin tescili ve tescilin şekline karar verecek.
KOŞMAKTAN EVLENEMEYEN MİLLİ AŞIKLARA BU KEZ PANDEMİ ENGELİ
- Atletizm
Milli Takımı'nın başarılı sporcuları Özlem Kaya
(29) ile Yusuf Alıcı'nın (29) Antalya
kampında başlayan aşkları, 2017 yılında nişanla taçlandı. Birlikteliklerini en kısa zamanda resmileştirmek isteyen çift, hazırlandıkları ulusal ve uluslararası yarışlar nedeniyle bu arzularını 3 yıl boyunca ertelemek zorunda kaldı. Felaketlerle dolu 2020 yılında düğün için gün belirleyen Kaya ve Alıcı'ya bu kez pandemi engel oldu.
TFF 1'İNCİ LİG
17.30 Boluspor - Hatayspor
20.00 Altay
- Osmanlıspor
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana
Demirspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.00 Everton
- Leicester City (Çağlar Söyüncü)
20.30 Alaves - Granada
(İsmail Köybaşı
)
22.45 SPAL - Milan
(Hakan Çalhanoğlu
)
22.45 Fiorentina
- Sassuolo
(Mert Müldür)
23.00 Valladolid
- Levante
(Enes Ünal
)
BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI
10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek. Kabulde Düzce'ye yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.