Son dakika haberi! Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz gecesinde yitirdiği şehitleri andı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz gecesinde yitirdiği şehitleri andı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

-"Darbeyi izleyenler biz onların adlarını, soyadlarını, meşrebini, mensubiyetlerini biliyoruz"

-"Nerede nasıl can çekişirse çekişsin, bu ihanetin sorumlularını unutacak değiliz"

-"Bunun hesabını sormayan kendi payına haindir; hain oğlu haindir"

ANKARA - 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan 6 vatandaş ile 7 polis için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen şehitleri anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğuna dikkati çekerek, "Büyük bir devletin çocuklarıyız ve tabileriyiz. Bu milletin başından çok felaketler geçti, çok sıkıntılar geçti ama Allah'a hamdolsun sabah şehitlikte bir tarafımızda hüzün varken, bir tarafımızda büyük bir gurur vardı. Kur'an bizi ruhumuzla bütünleştirir, ay yıldızlı bayrağımız ve İstiklal Marşı bizi ecdadımızla, tarihimizle, ruhumuzla bütünleştirir. Hepimizin haykırdığı gibi kendi bayrakları altında bu ülkenin işgal edilmesini bekleyenler, bu darbeye destek verenler, darbeyi izleyenler biz onların adlarını, soyadlarını, meşrebini, mensubiyetlerini biliyoruz. Milletimiz çıplak elleriyle onları nasıl ters düz etmişse ruhuyla, vicdanıyla, cesaretiyle, cesametiyle, fedai can olacak o anlayışıyla beraber nasıl ters düz etmişse ecdadımızın da onları Çanakkale'den nasıl geçirmediğini biliyoruz. Biz büyük bir milletin çocuklarıyız" diye konuştu.

"Nerede nasıl can çekişirse çekişsin, bu ihanetin sorumlularını unutacak değiliz"

Bakan Soylu, darbeci hainlerin Ankara'nın merkezindeki bir devlet binasını ele geçirmeye çalıştığını hatırlatarak, "O gece yaşananları tekrar tarif etmeye, tek tek anlatmaya gerek yoktur. Bizatihi şu önünde durduğumuz bina bunu zaten hal diliyle anlatmaktadır. Biz bu binaya baktığımızda o gece yaşananları hatırlıyoruz. Önünden her geçtiğimizde, içine her girdiğimizde, koridorlarında attığımız her bir adımda bize bu ihaneti kimin yaptığını hatırlıyor, asla unutmayacak olduğumuzu biliyoruz. Nerede nasıl can çekişirse çekişsin, kim kimi kucaklarsa kucaklasın bu ihanetin sorumlularını unutacak değiliz, sorumluları affedecek değiliz, lanetimizi susturacak değiliz. Bu binayı yeniden yapmak zorunda kaldık. Çünkü hainler Ankara'nın merkezindeki bir devlet binasına, huzuru, asayişi, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlayan bir kamu binasına, üzerinde Türk polisinin amblemi olan bir binaya, sanki bir düşmana saldırır gibi bombalarla, uçaklarla ve helikopterlerle saldırdılar. Burayı harabeye çevirdiler. Günlerce harabe olarak kaldı, bu yüzden yeniden imar ve inşa ettik" şeklinde konuştu.

"Bunun hesabını sormayan kendi payına haindir; hain oğlu haindir"

Soylu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İçimizdeki bütün pislikleri attık; milleti bu ihanet çetesinden temizledik. 15 Temmuz'dan son daha özgür olduk, daha bağımsız olduk, daha yerli ve daha milli olduk. Buradan soruyorum; 15 Temmuz'u planlayanlara, destek olanlara, maşası olarak yapanlara soruyorum. Bu millete ne zarar verebildiniz? Biz İHA'ları (insansız hava aracı) 15 Temmuz'dan sonra yapmadık mı? Biz PKK'ya 15 Temmuz'dan son diz çökertmedik mi? Yılda 5 bin 558 kişinin katıldığı PKK'nın tamamını bugün 100 sınırına getirmedik mi? DEAŞ'ı, DHKP-C'yi, diğer sol terör örgütlerini, PKK'yı hücre evlerinden teker teker 15 Temmuz'dan sonra almadık mı? FETÖ'nün bütün pisliklerini, mahrem imamından bütün finansörlerine kadar bütün kalıntılarını 15 Temmuz'dan sonra tek tek adalete teslim etmedik mi? Allah ve bu millet şahittir hepinize bunun hesabını ölünceye kadar, son nefesinizi verinceye kadar sormayan namerttir, sormayan alçaktır, sormayan kendi payına haindir; hain oğlu haindir."

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz katıldı.