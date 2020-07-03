Bakan Ersoy: " Yalova, uluslararası termal sağlık otelleri merkezi haline gelebilir"

YALOVA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Termal Kaplıcaları ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Burası uluslararası termal sağlık otelleri merkezi haline gelebilir. Bunu değerlendireceğiz. Bir proje yapmaya çalışacağız" dedi.

Bakan Ersoy, Yalova'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Yalova Belediyesi'nin ziyaret eden Ersoy, burada belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ersoy sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ersoy, ardından Termal ilçesine giderek Sağlık Bakanlığı'na ait Kaplıcalar İşletmesini gezdi.

Termal iyi değerlendirilememiş

Burada gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Yalova'nın Türkiye'nin turizm şehirlerinden birisi olduğunu hatırlattı. Ersoy, Termal ilçesinde çok değerli bir doğal termal kaynak olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yalova bizim turizm şehirlerimizden birisi. Çok da değerli bir termal kaynağı var, markalaşması için gerekli olan. Bunu şu ana kadar çok iyi değerlendirememiş. Eskiden bizim termal merkezlerimizden birisi olarak gösteriliyordu. Hem belediyelerimiz hem il ve ilçe başkanlıklarımız sayesinde milletvekillerimizle gezdik. İlgili bakanlıklarla da görüşüp buradaki alanları en iyi şekilde değerlendireceğiz."

Ne yapsanız tutar

Yalova'nın konumu çok önemli bir yerde olduğuna vurgu yapan Ersoy, İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerin arasında olan kenttin kara, deniz ve hava yoluyla ulaşımının çok rahat olduğuna dikkati çekti. Bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ersoy, şöyle konuştu:

"O yüzden burada ne yapsanız tutar açıkçası. Çok da değerli bir termal kaynağı var. Uluslararası termal sağlık otelleri merkezi haline gelebilir aslında, değerlendireceğiz. Burayla ilgili Bir proje yapmaya çalışacağız. Sonra ilgili bakanlıklarımızla konuşup Yalova halkının da görüşünü alıp doğasına uygun en iyi şekilde nasıl değerlendiririz ona bakacağız."

Ersoy, sonrası Karaca Arboretum'u ziyaret etti.

Ziyaretlerde Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar da hazır bulundu.