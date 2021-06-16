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Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

16.06.2021 13:46
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı, System.String[]

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mevcut haliyle 17,7 kilometresi bölünmüş yol, 41,1 kilometrelik kesimi tek yol standardında hizmet veren Mardin-Midyat Yolu'nu tamamen bölünmüş yol haline getirmek için çalışmalara başlıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mevcut haliyle 17,7 kilometresi bölünmüş yol, 41,1 kilometrelik kesimi tek yol standardında hizmet veren Mardin- Midyat Yolu'nu tamamen bölünmüş yol haline getirmek için çalışmalara başlıyoruz. Üzerinde 23 kavşak bulunan 58,8 kilometre uzunluğunda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı yeni bir yol inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ülkenin dört bir köşesinde, daha güçlü bir geleceğe sahip olmak, gençlere iş sahaları açmak için projeleri milletin hizmetine sunduklarını, yeni projelerin ilk adımlarını attıklarını söyledi.

Kadim tarihi ile sadece ülke için değil, bölge için de önemli bir kıymet olan Mardin'deki yatırımlara bir yenisini daha eklemek adına bir arada olduklarını aktaran Karaismailoğlu, son 19 yılda, yatırım değeri 1 trilyon 96 milyar lirayı aşan binlerce projeyi ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına kazandırdıklarını belirtti.

Tüm yatırımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve vizyonuyla, Bakanlığın bütün personelinin gece gündüz demeden çalışmasıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, somut projelerle milletin hayatını kolaylaştırdıklarını, insanlara yeni iş ve AŞ alanları açtıklarını bildirdi.

"Milletimiz, kimin çalışıp, kimin çalışmadığını 19 yıldır çok iyi biliyor. 2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olan mevcut bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 219 kilometreye ulaştırdık. 19 yılda 4,5 katı aşan bir gelişme kaydettik. Bakanlığımızın, stratejik hedeflerinden olan yük ve insan taşımacılığını daha modern, konforlu ve güvenli bir hale getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." diyen Karaismailoğlu, ülkeyi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna getirdiklerini vurguladı.

Türk sivil havacılığında tarihi başarılara imza atıldı

Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduklarına işaret eden Karaismailoğlu, kıtalar arasında, aynı ulaşım moduyla insan ve yük taşımacılığına imkan veren Marmaray ile destekledikleri bu hat sayesinde, ülkeyi Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Demir İpek Yolunun en güçlü ve stratejik bağlantı noktasına dönüştürdüklerini, böylece, küresel ticaret koridorları için çok önemli bir alternatifi ortaya koyduklarını bildirdi.

Kara yolu, demir yolu ve deniz yolunun yanı sıra Türk sivil havacılığında da 2003'ten bu yana tarihi başarılara imza attıklarını, yeni havalimanları yaptıklarını, atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırdıklarını, yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2003'te 26 olan havalimanı sayısını 56'ye yükselttiklerini, dış hat uçuşlarını ise 127 ülkede 329 noktaya çıkardıklarını aktardı.

Türkiye'nin havacılık sektörüne liderlik etmesini sağlayan, tüm dünyanın takdirini kazanmış İstanbul Havalimanı ile hem havacılıkta uluslararası bir merkez olma iddiasını güçlendirdiklerine hem de Türk Hava Yolları'nın liderliğini perçinlemesi için güçlü bir altyapı imkanı sunduklarına işaret eden Karaismailoğlu, 150 hava yolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayan İstanbul Havalimanı ile ülkeyi dünyadaki en önemli hava yolu transfer merkezlerinden biri konumuna getirdiklerini anlattı.

Ulaştırma alanında Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdüklerini ifade eden Karaismailoğlu, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımı her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdüklerini bildirdi.

"Kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacağız"

Türkiye'nin gücüne güç katacak yatırımların yanı sıra, milli bağımsızlık ve milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yaklaşımını destekleyen bütünsel kalkınma hamlesinde, şehirlerin gelişiminin kendileri için hayati değerde olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Mardin'in de ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesi için çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerine işaret etti.

Mardin'in ve halkının tarım, sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin gelişmesi için güçlü ulaşım ağına sahip olması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Mardin'in önemine ve gelişimine ivme kazandıracak yeni ulaştırma yatırımları kapsamında mevcut haliyle 17,7 kilometresi bölünmüş yol, 41,1 kilometrelik kesimi tek yol standardında hizmet veren Mardin-Midyat Yolu'nu tamamen bölünmüş yol haline getirmek için çalışmalara başlıyoruz. Üzerinde 23 kavşak bulunan 58,8 kilometre uzunluğunda BSK kaplamalı yeni bir yol inşa edeceğiz. Mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartlarını yükselterek, Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı tesis edeceğiz. Kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan 23,7 milyon, akaryakıttan 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 33,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Araçların çevreye bıraktığı egzoz emisyonunu da 4 bin 13 ton azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunacağız."

Kızıltepe Çevre Yolu da yapılacak

Bakan Karaismailoğlu, "Kızıltepe Çevre Yoluna da önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Artık Kızıltepe, Ceylanpınar yolu ve çevre yolu ile konforlu güvenli yollara sahip oluyor. Yapılan her yeni yol, akarsular gibidir. Geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaretine, kültürüne ve sanatına can katmaktadır." diyerek, güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşeni olduğunu dile getirdi.

Temelini atacakları yolun hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, "Mardin Midyat Yolumuz, Kızıltepe Ceylanpınar Yolumuz ve Kızıltepe Çevre Yolumuz ile ticari faaliyetleri artan bölgemizde üretilen tarım ve sanayi ürünlerinin ülke içerisinde ve sınır kapıları üzerinden dış pazarlara ulaşımını kolaylaştırarak bölgedeki ekonomik hacmin büyümesine önemli katkılar sağlayacağız." diye konuştu.

Açılışta, Vali Mahmut Demirtaş, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de konuştu.

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu ve protokol üyeleri Mardin-Midyat Yolu'nun temelini attı.

Törene, AK Parti milletvekilleri Rümeysa Kadak, Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç katıldı.

Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı

Adil Karaismailoğlu, Kızıltepe, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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