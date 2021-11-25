Son dakika haberi: Bakan Soylu: Bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisi ile video konferans sistemi ile yaptığı toplantıda kadına karşı şiddet konusunda ihbar ve şikayetin önemine vurgu yaparak, "Kamuoyunun dikkatini çekecek programlarla, etkinliklerle özellikle ihbar ve şikayet eğilimini arttırmayı başarmalı ve yeni olayların, yeni cinayetlerin önüne geçmeliyiz. 15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi. Geçen yılın tamamında bu sayı 268'di. Bu yıl, bu sayının üstünde kalacağımız görülüyor. Testere dişi gibi inişli çıkışlı bir grafik var, batılı ülkeler de böyle." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkez'inde (GAMER) düzenlenen 81 il valisinin video konferans sistemi ile bağlandığı 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında bir araya geldiklerini söyleyen Bakan Soylu, "15 Kasım itibarıyla bu yıl 251 kadın cinayeti işlendi. Geçen yılın tamamında bu sayı 268'di. Bu yıl, bu sayının üstünde kalacağımız görülüyor. Testere dişi gibi inişli çıkışlı bir grafik var, batılı ülkeler de böyle. Bu yılı sayı olarak geçen yılın üstünde kapatacağımız anlaşılıyor. Fakat bizim için olumlu olan gelişme şu ki, son 5-6 yıldır aşağı doğru kanal şeklinde bir iniş var. Bu yıl da düşüş kanalının içinde kalacağımız görülüyor. Ancak burada, söz konusu olan istatistik rakamlar değil, insanın canı olduğu için bu meseleye özellikle önümüzdeki bir ayda hızlı şekilde vaziyet almamız lazım. Sahayı biraz daha baskılayarak kamuoyunun dikkatini çekecek programlarla, etkinliklerle özellikle ihbar ve şikayet eğilimini arttırmayı başarmalı ve yeni olayların, yeni cinayetlerin önüne geçmeliyiz. Kadına karşı şiddeti bir insanlık meselesi olarak görüyoruz ve burada bir can kaybına bile tahammülümüzün olması mümkün değildir" diye konuştu.

"Akıl sağlığı yerinde olmayan vatandaşlarla alakalı almamız gerek tedbirleri ve alabileceğimiz yani yasal olarak mümkün olan tedbirleri tekrar gözden geçirmeyi icbar etti. Akıl sağlığı yerinde olmayan, kamu güvenliği için tehdit oluşturan vatandaşlarla alakalı hem medeni kanunda hem ceza kanununda hem de toplum halk sağlığı merkezleri yönetmeliğinde çok açık düzenlemeler var. Yapılacak tek şey, kolluk kendisine bir ihbar geldiğinde bunu toplum ve halk sağlığı merkezlerine yönlendirmesi, sağlık il müdürlüklerimizin bu anlamdaki tedbir kararlarını çok ivedilikle uygulamaya koyması, toplum sağlığı, özellikle kamu güvenliği şiddet noktasında çok ciddi tedbirler alabileceğimizi bize gösteriyor."