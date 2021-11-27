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Son dakika haberi: Bursa'daki trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllülerinin cenazeleri yarın defnedilecek - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'daki trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllülerinin cenazeleri yarın defnedilecek

27.11.2021 21:49
Son dakika haberi: Bursa'daki trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllülerinin cenazeleri yarın defnedilecek

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren Kağan Talip Tığlı (25), Muratcan Kaya (21), Yusuf Taha Göktaş (22) ve Tarık Kesekçi'nin (26) cenazeleri yarın toprağa verilecek.

İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren Kağan Talip Tığlı (25), Muratcan Kaya (21), Yusuf Taha Göktaş (22) ve Tarık Kesekçi'nin (26) cenazeleri yarın toprağa verilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, İstanbul Genç İHH'nin, Milli Teknoloji Hamlesi'nde yeni gençler yetiştirmenin tohumlarını atmak, lise öğrencilerine yerli ve milli teknoloji aşkını aşılamak için Bursa'daki İHH Marmara Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenleyeceği Teknoloji Kampı için İstanbul'dan da bir ekibin yola çıktığı hatırlatıldı.

İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom veri mühendisi Kaan Talip Tığlı, Genç İHH personeli Muratcan Kaya, YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi'nin, İstanbul-Bursa Otoyolu'nda geçirdikleri trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kağan Talip Tığlı ve Muratcan Kaya için yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılınacağı aktarılan açıklamada, Tığlı ve Kaya'nın cenazelerinin İstanbul'da defnedileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tarık Kesekçi'nin cenazesinin memleketi Nevşehir'deki H. Rasim Uzer Camisi'nden, Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesinin ise Zonguldak Ereğli Kepeztepe Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.

Yardım gönüllerinin öz geçmişleri

Nevşehirli Tarık Kesekçi'nin yeni baba olduğu belirtilen açıklamada, üniversite yıllarından itibaren gönüllü olarak İHH'de faaliyetlere katıldığı, yurt dışı organizasyonlarda yer aldığı ifade edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Kesekçi'nin, Baykar Savunma Şirketi'nde uçak mühendisi olarak çalışmaya başladıktan sonra yeni nesle teknoloji sevgisini aşılamak için gönüllü konferanslara katılmaya devam ettiği, Genç İHH'nin düzenlediği teknoloji kamplarına katıldığı ve "Akıncı" gibi insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının lideri olduğu anlatıldı.

Kastamonulu Kağan Talip Tığlı'nın, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Türk Telekom'da veri mühendisi olarak çalışmaya başladığı belirtildi.

Gümüşhaneli Muratcan Kaya'nın, İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik ve Arşiv Bölümü'nden mezun olduktan sonra İHH'de gönüllü olarak çalışmalara destek verdiği ve İstanbul Genç İHH Lise Başkanlığı görevini üstlendiği ifade edildi.

Karslı Yusuf Taha Göktaş'ın ise Gebze Teknik Üniversitesinde Makina Mühendisliği öğrencisi olduğu, YediHilal Derneği'nde teknoloji takımları sorumluluğunu yürüttüğü, takımıyla ürettiği İHA ile ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler aldığı aktarıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'daki trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllülerinin cenazeleri yarın defnedilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bursa'daki trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllülerinin cenazeleri yarın defnedilecek - Son Dakika
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