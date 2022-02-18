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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

18.02.2022 14:42
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, namaz için Hazreti Ali Camisi'ne geldi.

Namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika


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