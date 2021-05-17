Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (8)

Erdoğan: "En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir."

Erdoğan: "Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, insanımıza zarar veren, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini hatırlatıyorum."

Erdoğan: "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz."