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Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü - Son Dakika

Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü

01.08.2021 13:08

Son dakika 3. sayfa haberine göre Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü Anne Sarya Tokay: "Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP'dir" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti tüm kararlılığıyla devam ediyor.

Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü

Anne Sarya Tokay:

"Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP'dir"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti tüm kararlılığıyla devam ediyor. Acılı anne Sarya Tokay, HDP'ye ateş püskürerek, "Kürdün canını ciğerini yakan HDP'dir" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi sürüyor. 10 yıl önce evladını kandırıp dağa gönderildiği aktaran anne Sarya Tokay, evladını almadan eylemden vaz geçmeyeceğini ve mecliste Kürt'ü temsil ettiklerini söyleyen HDP'nin asıl Kürtlerin canını ve ciğerini yakan kişiler olduğunu kaydetti. Anne Tokay, "10 yıldır HDP oğlumu kandırıp dağa götürdü, 10 yıldır evladımın peşini bırakmamışım. İnşallah biz anneler kazanacağız, zafer bu annelerin ve çadırın zaferi olacak. Hani HDP mecliste Kürt temsilcisi olduklarını söylüyorlar, yalan atıyorlar asıl Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP idi. Asla Kürt temsilcisi olamaz, Allah devletimizden razı olsun bize güç ve kuvvet veren, sırt çıkan onlardı. 10 yıl geçse de peşlerini bırakmayacağım. Oğlum bak senin arkadaşlarının çoğu gelip teslim oldu, gel sende teslim ol sana çağrım budur. Kaç gündür sevinç içindeyiz her gelen evlatlar bize umut oluyor, sende gel bu sevinci bize yaşat umudu bize ver" dedi.

Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü - Son Dakika


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