Son dakika gündem: GÜNDEM / 22 Eylül 2020 - Son Dakika

Son dakika gündem: GÜNDEM / 22 Eylül 2020

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

Son dakika gündem: GÜNDEM / 22 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğine ziyarette bulunacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye- Kore İş ve Yatırım Toplantısı ve 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikası satışı ile 5 yıl vadeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Görüşmeleri başlayacak, dünya liderleri bu yıl sanal ortamda düzenlenen zirveye video mesaj yoluyla katılacak.

(New York)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk maç haftası 3 karşılaşmayla başlayacak.

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında İlbank- Türk Hava Yolları, Beşiktaş- PTT, Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/16.00/17.00/18.30/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. haftasında Solhanspor- Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor- Halkbank maçları oynanacak.

(Bingöl/Bursa/13.00) (Fotoğraflı)

4- Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası başlayacak. Şampiyonanın ilk yarışında sporcular Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "zamana karşı" etabında mücadele verecek.

(Sakarya/09.30)

ÖZEL HABER

1- Hazır giyim ihracatı yükselişte

Kovid-19 salgını nedeniyle nisan ve mayıs aylarında yüzde 40 civarında düşen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, ağustosta yakaladığı yüzde 11'lik yükselişle toparlanma sinyali veriyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş:

"Gidişat gösteriyor ki geçen seneyi yakalarız hatta biraz da geçeriz gibi. Bu sene 17 milyar doları aşarız diye öngörüyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

2- Yıldız Holding'den ilk yarıda 5 bin 300 yeni istihdam, 330 milyon dolarlık ihracat

Yıldız Holding Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü:

"Yılbaşındaki hedeflerimize paralel olarak, beklenmedik şekilde gelişen pandemi gündemine rağmen yılın ilk yarısında tüm operasyonlarımızı başarıyla yöneterek Türkiye ekonomisine ve toplumumuza katkı sunmayı sürdürdük"

"Yıl sonuna kadar bilgi teknolojileri, finans, strateji, satış, pazarlama, insan kaynakları ve kurumsal iletişim gibi farklı fonksiyonlarımızda işe alımları sürdüreceğiz"

"Yurt dışı gelirlerimizle Türkiye'deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptık"

(Uğur Aslanhan/Musab Turan/İstanbul)

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 06:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: GÜNDEM / 22 Eylül 2020 - Son Dakika


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