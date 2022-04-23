Son dakika haberi: Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı

23.04.2022 12:12
Son dakika haberi: Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi yaptıkları alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesine getirildikten sonra güvenlik görevlisini hastanelik edip olay çıkaran baba-oğul çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi yaptıkları alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesine getirildikten sonra güvenlik görevlisini hastanelik edip olay çıkaran baba-oğul çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ökkeş Remzi Özdemir ve ve oğlu Mustafa Özdemir, iddiaya göre, Alanya'da kendi yaptıkları içkiden içtikten sonra metil alkol zehirlenmesi yaşadı. Alanya Saray Polis Karakolu tarafından baba ve oğul hakkında alkol zehirlenmesinden işlem yapıldıktan sonra, KOM ekipleri evde bulunan alkol malzemelerine el koydu. Alanya'da bir özel hastaneye kaldırılan baba oğul, buradan Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sabah saatlerinde hastanede tedavisine başlanan baba-oğul, öğleden sonra sağlık görevlilerine zorluk çıkarırdı ve olaya müdahalede bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Evren'e saldırarak darp etti. Diğer güvenlik görevlileri ve hastane polisinin de araya girmesiyle olay büyüdü. Polisin yardım istemesi üzerine hastaneye çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Hastaneden güçlükle dışarı çıkarılan baba oğul, polislerin yanı sıra görüntü alan basın mensuplarını da saldırdı. Baba oğul polisler tarafından yere yatırılarak kelepçelendi ve sürekli çevresindekilere tehditler yağdırmaya devam etti. Şelale Polis Merkezine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Ökkeş Remzi Özdemir ve oğlu Mustafa Özdemir Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kenevir yetiştirmek için evine düzenek kuran şüpheli yakalandı Kenevir yetiştirmek için evine düzenek kuran şüpheli yakalandı Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular Son dakika haberleri! Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kartonla güneşten korudular

Manavgat, Antalya, Alanya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Eren Hacısalihoğlu görüntülenen Ece Erken'den muhabirlere uyarı: Yanlış bir şey yazmayın
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:26:57. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement