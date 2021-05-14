İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME - Son Dakika

İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME

14.05.2021 12:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da karayolu ulaşım ağındaki kaza riski oluşturan noktalara çalışmalar başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da karayolu ulaşım ağındaki kaza riski oluşturan noktalara çalışmalar başlattı. İlk olarak ölümlü kazaların çok sık yaşandığı Bakırköy'deki Adnan Kahveci Bulvarı'nda yol genişletme çalışması yapıldı. İstanbul'da birçok noktada bu çalışmaların devam edeceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Avrupa yakasında 125, Anadolu yakasında ise 25 kaza kara noktası var. 2040 yılına kadar merkezi alanlarda ölümlü kazaların sıfırlanmasını istiyoruz dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 günlük tam kapanma sürecinde şehrin karayolu ulaşım ağındaki tehlikeli noktalara yönelik çalışmalar başladı. İlk çalışmaların başladığı yer ise birçok ölümlü kazalara neden olan Bakırköy'deki Adnan Kahveci Bulvarı oldu. Çalışmadaki amaç; İstanbul'da yolları daha güvenli hale getirmek ve ölümlü kazaları en aza indirmek.

MERKEZİ ALANLARDA ÖLÜMLÜ KAZALARIN SIFIRLAMAK İSTİYORUZ

Çalışmalarıyla İstanbul'da trafik kazalarını önlenebileceklerini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Biz İstanbul'da trafik kazalarının önleyebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle olaylara kaza demeyi bırakıp çarpışma demek gerekiyor. Çünkü kaza dediğimizde önlenemeyeceğini vurguluyoruz. Ancak çarpışmalar önlenebilir. Bu çarpışmalar fiziksel, işaretleme ve sürücü kaynaklı olabilir. Biz bu çarpışmalar için bir eylem planı içerisindeyiz. 2040 yılına kadar merkezi alanlarda ölümlü kazaların sıfırlanmasını istiyoruz. Bu kapsamda kaza kara noktaları dediğimiz yerleri belirliyoruz ve bu noktalarda geometrik bir sorun varsa, Ulaşım Trafik Komisyonu ile beraber değerlendiriyoruz ve çalışmalara başlıyoruz dedi.

ADNAN KAHVECİ BULVARI'NDA SÜRÜCÜLER RAHAT DÖNÜŞ YAPABİLECEKö

Şu an Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Cihan, Şu an Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndayız. Burada sıklıkla virajın yanlış olması nedeniyle yaşanan birçok kaza var. Bu kazaları burada en aza indirmek açısından 20 metrelik bir yarıçapa sahip bu dönüş yerini genişleterek 40 metreye çıkardık. Artık sürücüler bu bulvardan daha rahat dönüş yapabilecek. Yine bulvar için kaldırım daraltma çalışması yaptık diye konuştu.

AVRUPA YAKASINDA 125 NOKTADA KAZA KARA NOKTASI VAR

İstanbul'da çalışma yapılacak çok nokta olduğunu söyleyen Cihan, Tespitlerimize göre uygulama yapılacak çok nokta var. Avrupa yakasında 125 noktada kaza kara noktaları var. Anadolu yakasında ise 25 belirlediğimiz kaza kara noktası söz konusu. 17 günlük kapanma bu işleri yapmamız için bir fırsat oldu. Beşiktaş Meydanı'nı düzenleme ile ilgili bir çalışmamız var. Yine Fikirtepe Kavşağı'nda çalışmalarımızı yürütüyoruz ifadelerini kullandı.

POLİS, GEÇEN YIL 10 KARA NOKTA BELİRLEDİ

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için 'kara nokta' çalışmasını güncelledi. Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 10 nokta belirlendi. Birinci sırada 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı. Bunu 31 kaza ile D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi, 20 kaza ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı, 16 kaza ile Piyale Paşa Bulvarı OPET mevkisi, 14 kaza ile Vatan Caddesi Akdeniz Kavşağı, 13 kaza ile TEM otoyolu Sultangazi ayrımları mevkisi Edirne yönü, 12 kaza ile D-100 Kozyatağı mevkisi, 12 kaza ile Pendik Sahil Yolu Bulvar Gül Sokak Kavşağı, 11 kaza ile Büyükdere Caddesi Ortaklar Caddesi Kavşağı, 10 kaza ile Barbaros Bulvarı İETT Kışla Önü Durağı izledi.

Öte yandan kentte geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 338 kişi yaralandı.

İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME
İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME
İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME
İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME
İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME
İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME
İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!

Son Dakika Haberleri
14:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız
14:19 Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
14:00 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi
13:44 Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu
13:41 Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme
13:37 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
13:35 SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş
13:26 Netflix Türkiye duyurdu: Fatih Terim'le belgesel çekiliyor
12:32 Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi
12:07 Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı         
14:20
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi         
14:01
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
"Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı         
12:11
Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı         
11:39
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 14:25:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA ÖLÜME GİDEN YOLLARDA DÜZENLEME - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement