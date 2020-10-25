Son dakika haberi! ?Keçiören'de Şehit Eren Bülbül Parkı açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! ?Keçiören'de Şehit Eren Bülbül Parkı açıldı

25.10.2020 13:49
Son dakika haberi! ?Keçiören'de Şehit Eren Bülbül Parkı açıldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çaldıran Mahallesi'nde yeni yapılan Şehit Eren Bülbül Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çaldıran Mahallesi'nde yeni yapılan Şehit Eren Bülbül Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi tarafından Çaldıran Mahallesi'nde inşa edilen, içerisinde ağaçlandırma sahası ve oturma alanlarının bulunduğu Şehit Eren Bülbül Parkı'nın açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, " PKK'lı hain teröristlerin yerini gösterdiği için şehit edilen çocuk yaştaki bir kahramandır, bir vatan evladıdır Eren Bülbül. Ülkesine, devletine ve milletine sahip çıkan, o sorumluluğu yüreğinde taşıyan Eren Bülbül'e yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Allah ailesine sabır versin." ifadelerini kullandı.

Altınok, çocuk yaşta vatan uğruna şehit olan Eren Bülbül'ün kahramanlığını anımsatarak, "Şair diyor ki, 'Olmaya vatan yahşi, ölmeye vatan yahşi.' Yani olmaya da, ölmeye de vatan lazım. Mehmet Akif de diyor ki, 'Şehitlerine sahip çıkmayan devletlerin, bir gün toprakları uğruna şehit olacak kimse kalmayacaktır.' İşte biz Türk milleti olarak şehitlerimize sahip çıkarak onları sonsuza kadar yaşatıyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkes bu güzel toprakları şehitlerimize ve gazilerimize borçlu." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören'deki çalışmalar

Turgut Altınok, gece gündüz, yaz kış demeden, mesai mefhumu olmaksızın sokakları incelediklerini, hizmetleri anında götürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Keçiören, Türkiye'de ve Ankara'da en hızlı büyüyen şehir konumundadır. Çaldıran bölgemizde 300'e yakın gecekondu yıktık. Cumhuriyet Kulemizi 2021 yılında açacağız. Kapalı otoparkımızı tamamladık, peyzaj çalışmasını yapıyoruz, akvaryumumuz hurda halindeydi, onu yeniledik. Akvaryumumuzda dünyadaki bütün balıkları görme imkanına sahipsiniz. Sokaklarımız pırıl pırıl. Semt pazarlarımızı düzelttik. Çaldıran Mahallemizle ilgili de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor."

Azerbaycan'ın, işgal edilen topraklarını Ermenistan'dan geri almak için verdiği mücadeleye değinen Altınok, "Azerbaycan Türk ordumuza başarılar diliyoruz, Rabbim muzaffer etsin. Azerbaycan demek Türkiye demek, Türkiye demek Azerbaycan demektir. Azerbaycan'da bulunan sokaklar Türk bayrakları ile Türkiye'de bulunan sokaklar Azerbaycan bayrakları ile donatıldı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın yanında dimdik duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Altınok, "Eskisi gibi sopa gösterilen bir Türkiye yok. Bağımsız, kararlarını kendi iradesiyle alan bir Türkiye var. 'Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de bize doğal gaz arayamazsın' deniyor ama Cumhurbaşkanımız kurulan sehpayı elinin tersiyle yıkarak doğal gaz aramaya devam etmemiz için dimdik bir duruş sergiliyor, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz."? değerlendirmesinde bulundu.

Eren Bülbül, Çaldıran, Keçiören, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! ?Keçiören'de Şehit Eren Bülbül Parkı açıldı - Son Dakika Ekonomi


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