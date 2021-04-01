Son dakika haberi: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haberi: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

01.04.2021 21:13
Son dakika haberi: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika haberler: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 129 milyon 866 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 833 bini, iyileşenlerin sayısı 104 milyon 664 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 129 milyon 866 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 833 bini, iyileşenlerin sayısı 104 milyon 664 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 175 bine, Brezilya'da 12 milyon 753 bine, Hindistan'da 12 milyon 299 bine ve Fransa'da 4 milyon 644 bine ulaştı.

ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın 15 milyon doz Kovid-19 aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya, Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının geliştirdiği tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı.

Hindistan'da ise günlük vaka sayısı, son 6 ayın en üst seviyesine ulaşarak 72 bin 330'a çıktı.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet, salgına yönelik sıkı tedbirlerin geçerlilik süresini 30 Nisan'a kadar uzattı. Bakanlar Kurulu'ndan çıkan kararnameye göre, 21 idari bölge risklerine göre, renklere ayrılmaya devam edecek ancak hiçbir bölge nisan sonuna dek faaliyetlerin ve serbest dolaşımın kısıtlandığı çok yüksek riskli "kırmızı" ya da yüksek riskli "turuncu" kategori dışında riskin düşük olduğu "sarı" ve "beyaz" kategoriye geçirilmeyecek.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo ise milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

İngiltere'de yapılan ankette, Kovid-19 semptomları görülenlerden sadece yüzde 18'inin test yaptırdığı tespit edildi.

Fransa'da alınan yeni tedbirler Mecliste onaylandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in Kovid-19'a karşı aşı olduğu bildirildi. Berlin eyaletinde ise alınan tedbirler sıkılaştırıldı. Buna göre, açık havada yarından itibaren 21.00-05.00 saatlerinde en fazla 2 kişi bir araya gelecek.

Avusturya'nın doğusunda yer alan 3 eyalette, vakalardaki artış nedeniyle 4'üncü kez 11 Nisan'a kadar geçerli olacak sıkı karantina koşulları uygulamaya geçirildi. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde, günlük vaka sayılarının diğer eyaletlere oranla daha yüksek olması nedeniyle iş yerleri, mağaza ve kişisel bakım merkezleri bir kez daha kapatıldı.

Fransa'da salgına karşı alınan yeni tedbirler, Ulusal Mecliste onaylandı. Buna göre, daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacak. Ülke genelinde 19.00-06.00 saatlerinde de sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bulgaristan'da vaka sayısının yüksek düzeylere ulaşmasına rağmen önlemler gevşetildi. Sağlık Bakanlığı, endişe verici rakamlara rağmen bugünden itibaren sinema, tiyatro ve spor salonlarının yüzde 30 kapasiteyle yeniden hizmete geçeceğini duyurdu.

Pfizer ile BioNTech, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının virüsü 6 aya kadar yüzde 91,3 oranında önlediğini duyurdu.

Özbekistan'da aşılama başladı

Pfizer aşısından 100 bin doz, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya getirilirken, 66 bin 690 doz da Ekvador'un başkenti Kito'ya ulaştırıldı.

Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo da Pfizer'ın aşı şişesinden 7 doz çekebilecek şırınga imalatını başlattı.

Özbekistan'da, vakaların yeniden artması üzerine yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Yeni uygulamaya göre, konser, sinema, tiyatro ve diğer gösteri salonlarına izleyiciler ateşi ölçülerek alınacak. Konser, sinema ve tiyatrolarda doluluk oranı en fazla yüzde 50 ile sınırlı tutulacak ve seyircilerin maske takma ve sıhhi kurallara riayet etmeleri gerekecek.

Özbekistan'da, Kovid-19'a karşı aşı uygulaması da başladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Vietnam'a 811 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren yurt dışından gelen aşılanmış kişiler için karantina süresinin 14 günden 7 güne indirileceği duyuruldu. Öte yandan söz konusu kişilerin, artık Tayland konsolosluklarından "uçuşa uygunluk belgesi" almalarının gerekmediği bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), hükümetlere, kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

Kovid-19'a karşı bitkisel ilaç geliştirdiğini ileri süren Madagaskar, COVAX'a katılmaya karar verdi.

Salgın döneminde dünya genelinde ölü doğum ve anne ölüm oranlarının yaklaşık üçte bir oranında arttığı bildirildi.

İtalya, Fransa, Nisan, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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