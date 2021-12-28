Son dakika haberi: Küresel Umut Festivali'nin "Büyük Buluşması" gerçekleşti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, kamu olarak 2030 gündemine sahip çıktıklarını ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Küresel Umut Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, Turkuvaz Medya Grubu tarafından ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde başlatılan, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonu taşıyan Küresel Umut Festivali'nin, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom ana sponsorluğunda, Bahçeşehir Koleji, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ülker, Bağfaş ve Kargom Sende desteğinde gerçekleştirilen "Büyük Buluşması" gerçekleşti.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel, sürdürülebilir kalkınmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemiz, iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen ülkelerden biridir. Son yıllarda yaşanan kuraklıklar, taşkınlar, sıra dışı hava olayları, orman, su ve toprak kaynaklarımıza daha fazla sahip çıkmamızı gerektirmektedir. Ülkemiz, gelişmekte olan bir ekonomi olmakla birlikte tarihsel olarak insanlık değerlerine olan bağlılığımız ile iklim değişikliğinin yol açacağı kayıpların bilincindedir. Bu bilinçle enerji sanayi ve ulaştırma sektörlerimiz başta olmak üzere, ilgili alanlarda iklim değişikliği ile mücadele stratejimizi belirliyor. Bu çerçevede yeşil büyümenin sağlanması ve emisyon artış trendinin sınırlandırılması yönünde politikalarımızı hayata geçiriyoruz."

"Yeşil dönüşüm ekonomi politikasında yerini aldı"

İbrahim Şenel, 11. Kalkınma Planı'nda çevre kirliliğinin önlenmesine, iklim değişikliği ile mücadeleye, biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik politikalara öncelik verildiğini belirtti.

Su tasarrufu, kuraklıkla mücadele, su havzalarının korunması, su kirliliğinin önlenmesi için tedbirler almak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Havza Yönetim Planları hazırlandığını bildiren Şenel, Mart 2021'de yayımlanan Ekonomik Reform Paketi ve Eylül 2021'de yayımlanan 2022-2024 Orta Vadeli Plan'da yeşil dönüşüm vurgusunun yapıldığını hatırlattı.

Yeşil dönüşümün ekonomi politikasında yerini aldığını belirten Şenel, kamu olarak 2030 gündemine sahip çıktıklarını ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Şenel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olması TBMM tarafından onaylanmıştır. Paris Anlaşması'na uyum sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefiyle Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koymuştur. 2022 yılı bütçesinde iklim değişikliğine uyum için ayrılan kaynak yüzde 37 artırılarak 28 milyar TL'ye ulaşmıştır. Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında da çalışmalar sürmektedir. Başkanlığımız Dünya Bankası ile 2022 sonuna kadar tamamlanmak üzere Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Toparlanma İşbirliği Programı'nı başlattı. 2030 ve 2050 yılları için ülkemizin düşük karbonlu kalkınma senaryolarının geliştirilmesi, ilgili politika ve eylemler ortaya konulması, yatırım ihtiyacının belirlenmesi hedeflenmektedir."

"Türkiye'nin liderlik edebileceğini düşünüyoruz"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da Türkiye'nin de dahil olduğu bu süreçte tüm ülkelerin 2030'a kadar emisyonu düşürme hedefi doğrultusunda çalıştığını aktardı.

Ülkelerin sıfır emisyon konusunda aldıkları yolu birleştirme ve aynı dili konuşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Vinton, "Pek çok ülkede bunu ölçecek bir bilim söz konusu değil. Açlık ve yoksulluğu azaltmak için yapılan gübre kullanımı gibi bazı uygulamalar, ister istemez emisyon oranlarını artırıyor. Yapılanları gözden geçirmek, ölçümler yapıp bütünsel bir programa geçmek gerekiyor. Gerek iklim gerek pandemi konusunda uluslararası bir iş birliğine ihtiyacımız var ve BM büyük bir umut. 2022'de yapılacak çok iş var. Yeşil büyüme fikrinin tekrar yoğun biçimde gündeme gelmesi ve bunun bir ekonomik fayda olarak yeniden ele alınması gerekiyor. Yeşil enerjiyi bu noktada mutlaka öncelik olarak düşünmeliyiz. Bu bakış açısının sadece çevresel değil, ekonomik bir faydası olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda liderlik edebileceğini düşünüyoruz."

"Su, kaynak olarak kalkınma faaliyetlerinin merkezinde yer alıyor"

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca ise suyun çok önemli bir kaynak olduğuna işaret ederek, "sürdürülebilir su yönetimi" kavramının artık çok acil ve önemli bir noktada değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Akca, "Sürdürülebilir su yönetiminde kaynak olarak suyun ikame edilebilmesi mümkün değil. Yenilenebilir bir kaynak olmasına rağmen iklim değişikliği sebebiyle yenilemede büyük sorunlar yaşıyoruz. Su, kaynak olarak kalkınma faaliyetlerinin merkezinde yer alıyor. Gıda güvenliği, enerji üretimi, tarım ve birçok sektör için stratejik bir kaynak olan suyun uluslararası krizler yaratabileceği bir noktada duruyor olması dikkat çekiyor. Bizim gibi ülkelerde su politikaları en yüksek önemde oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

"Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na Gebze'de ev sahipliği yapıyoruz"

Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Bangladeş'in "dünyanın en fakir ülkesi" olarak başlayıp gelişen bir ülkeye dönüştüğünü belirterek, "Bangladeş, iklim değişikliğinden de çok etkilenecek, delta niteliğinde bir ülke. Deniz seviyesi yükseldiği takdirde topraklarının büyük bölümü sular altında kalacak. Fakirliği azaltmış bir ülke ve iklim değişikliği konusunda da BM'de öncü bir rol oynuyor. Dünyada 47 en az gelişmiş ülke var. Bunların bir kısmı Bangladeş gibi mezun oluyor ve onların gelişmesinin en önemli aracı teknoloji. Türkiye bu konuda da rol aldı ve BM ile birlikte Gebze'de en az gelişmiş ülkeler için 'Teknoloji Bankası' kurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, Türkiye'nin insani yardım ve kalkınma yardımlarında dünyaya örnek olduğunu, bu kapsamda Turkovac aşısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının Bangladeş'te büyük ilgiyle karşılandığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gelecek nesiller için de bir yol haritası sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni bütüncül bir yaklaşımla kalkınma planlarına ve sektörel stratejilere entegre ederek hayata geçirmeyi ve izlemeyi önceliklendirdi. Dışişleri Bakanlığımız, AB Başkanlığımız, tüm kurumlar bu yönde ciddi çabalar gösteriyor. sadece vatandaşlarımızı ve ülkemize sığınanları değil, tüm dünya halklarının sürdürülebilir yaşamı için ciddi bir politika yürütüyoruz. En az gelişmiş ülkelerin destekçisi ve kalkınma ortağıyız. Belçika ile birlikte Birleşmiş Milletler'de En Az Gelişmiş Milletlerin Dostları'nda eş başkanlık yürütüyoruz. Bugün Kovid-19 salgını nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dijital uçurumun daha da açıldığını görüyoruz. Bu uçurumun giderilmesi adına az gelişmiş ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na Gebze'de ev sahipliği yapıyoruz."

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü de AB tarafından Yeşil Mutabakat'ın açıklanmasının ardından enerjiden ulaştırmaya sanayiden finansmana geniş bir yelpazedeki bütün politikaların gözden geçirildiği bir dönemden geçildiğini bildirdi.