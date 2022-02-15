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Son dakika haberi | KUŞADASI'NDAKİ MİLLİ PARK, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR - Son Dakika

Son dakika haberi | KUŞADASI'NDAKİ MİLLİ PARK, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

15.02.2022 11:48

Son dakika haberler: AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, yeni mantar türleri keşfetmek için Milli Park'ta saha araştırması yaptı.

Kuşadası'nda Dilek Yarımadası Milli Parkı yerli ve yabancı turistleri ağırlamanın yanı sıra sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle bilim insanları tarafından araştırma yapmak için de tercih ediliyor. Yaklaşık 804 çeşit bitki türünün bulunduğu parkta ayrıca 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türü yaşıyor. Milli Park, yıl boyunca yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Toplamda 27 bin 600 hektarlık alana kurulu olan Milli Park'ta son olarak ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz tarafından yeni mantar türleri keşfetmek için saha araştırması yapıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'nün de eşlik ettiği çalışmada ağaç diplerinde yetişen mantarlardan Danimarka ve Brezilya'daki laboratuvarlarda incelenmesi için örnekler alındı.

'BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÇOK ZENGİN'

Kuşadası'nın biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin olduğunu belirten Kaygusuz, Kuşadası farklı ekolojik yapıları sebebi ile zengin bir bitki örtüsüne sahip. Kuşadası'nda genel olarak 3 iklim kuşağı yaşandığı için Akdeniz'in yanı sıra Avrupa-Sibirya ve İran-Turan Fitocoğrafik bölgelerine özgü bitki örtüsü görülebiliyor. Aldığımız örnekleri bilimsel yöntemlerle analiz ettikten sonra içlerinde yeni türlerin olup olmadığına bakacağız. Türkiye, yaklaşık olarak 2 bin 500 mantar çeşidine ev sahipliği yapıyor. Belirli aralıklarla Kuşadası'na gelip, araştırma yapmaya devam edeceğiz dedi. Kaygusuz, 2020 yılında da aynı bölgede sadece Kuşadası'nda yetiştiği için 'Volvarille Turcica' ismi ile tescillenen beyaz bir mantar türü bulmuştu. Öte yandan Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı listesinde' de yer alan tüylü çan çiçeği sadece bu bölgede yetişiyor.

'BİLİM DÜNYASINA HAYIRLI OLSUN'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaptıkları saha araştırmasında yeni bir mantar türü daha bulduklarını da ifade eden Dr. Oğuzhan Kaygusuz, Keşfettiğimiz mantar sadece Akdeniz iklimine özgü olan zeytin ağaçlarının altında yetişiyor. Bu nedenle 'Pluteus mediterraneus' olarak adlandırdık. Denizli'de bulduğumuz yeni mantar türü de bilim dünyasına hayırlı olsun. Bilimsel çalışmalarımızı destekleyen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'e ile EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye teşekkür ediyorum diye konuştu.

Son dakika haberi | KUŞADASI'NDAKİ MİLLİ PARK, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Son dakika haberi | KUŞADASI'NDAKİ MİLLİ PARK, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Son dakika haberi | KUŞADASI'NDAKİ MİLLİ PARK, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

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Menderes Deltası, Kuşadası, Mantar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KUŞADASI'NDAKİ MİLLİ PARK, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KUŞADASI'NDAKİ MİLLİ PARK, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR - Son Dakika
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