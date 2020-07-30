Son dakika haberi: Nedim Şener: "Türkiye'nin en önemli iki sorunu: FETÖ ve PKK" - Son Dakika

Radyo Başakşehir'de Murat Çiçek ile Gündem programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ile gazeteci yazar Nedim Şener gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şener, Türkiye'nin en önemli iki sorununun terör örgütleri FETÖ ve PKK olduğunu söyledi.

Radyo Başakşehir'de her çarşamba canlı yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programının bu haftaki konuklarından ilki Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar oldu. Yarar, Türk ve Azeri hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikata başlamasıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki günlerde çok daha farklı ilişkiler görebiliriz" dedi.

Yarar, şöyle konuştu:

"Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden geçen 2 boru hattı var. Rusya'dan ithal ettiğimiz doğal gaz yüzde dokuza düştü, Azerbaycan ise ana tedarikçimiz oldu. İkinci partnerimiz ise Katar. Rus doğal gazından daha ucuza alıyoruz. Tabi Ermenistan'ın bu denklemi bozması gerekiyor. Pazar kaybetmek demek milyarlarca dolar demek."

"Rusya Ermenistan'ı taşeron olarak kullanıyor"

Rusya'nın Türkiye gibi Avrupa, NATO ve ABD ile entegre bir ülke istemediğini dile getiren Yarar, "Ama kendisi de bizimle direkt kötü olmak istemiyor o yüzden Ermenistan'ı taşeron olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Yarar şunları kaydetti:

"Dengeyi bozan tek faktör Rusya. Ermenistan ile Rusya arasında askeri bir iş birliği anlaşması var. Bu anlaşmaya göre Ermenistan'a bir saldırı olması durumunda Rusya devreye giriyor. Azerbaycan ordusunun harp okulları dahil her türlü askeri birliğini Türkiye kurdu. Üst rütbelilerin çoğu Türkiye'de eğitim aldılar. Silah desteği veriyoruz. Ekonomik ilişkilerimiz çok iyi. İş adamlarımız karşılıklı yatırım yapıyorlar. Herhangi bir saldırgan pozisyona girmeden karşı tarafı bastıracak hamleler yapıyorlar."

" Fransa'yı ayakta tutan Afrika pazarı"

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değinen Yarar, yeni keşfedilmeye başlayan doğal gaz ve petrol yataklarının tüm dünyanın ilgisini çektiğini dile getirerek, "Dünyadaki bütün piyasalar şunu söylüyor. Afrika yükselişte. Afrika ile kim ticari hacmini geliştirse o güçlenecek. Şimdiye kadar oraların sahibi Fransa idi. Mesela ABD, darbeleri hep Latin Amerika'ya ve Orta Doğu'ya yapmıştır. Fransa için de sömürebileceği ülkeler hep Afrika'da. Fransa'yı ayakta tutan Afrika pazarı. Bu kaynakların azalması Fransa'nın sonu demek ve bunu kaybetmemek için her şeyi göze alabilirler" dedi.

"Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkamayınca bana saldırdılar"

Murat Çiçek ile Gündem programının ikinci konuğu ise gazeteci yazar Nedim Şener oldu. 24 Temmuz Cuma günü yeniden camiye çevrilerek ibadete açılan Ayasofya'ya giden Şener, " Fatih Sultan Mehmet'in sancaklarının asılı olduğu minberin karşısında namaz kılarken insan kendini İstanbul'u fetheden yeniçerilerden biri gibi hissediyor" açıklamasıyla bazı çevreler tarafından eleştirilmişti.

Ayasofya'nın cami olmasına, oranın yeniden ibadete açılmasına karşı çıkamadıkları için bana saldırdılar" ifadelerini kullanan Şener, şöyle konuştu:

"Ben aslında o gün 24 Temmuz tarihine dikkat çekiyorum. Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün aynı zamanda Lozan'ın yıl dönümü. Böyle önemli bir gün bağımsızlığımızın bir sembolü olabilir demiştim. Ben bir neferim. Ülkemin her ferdi gibi. Çanakkale'de savaşan, 15 Temmuz'a direnen vatandaşlarımız gibi. Yeniçeri Ocağı'nın tarihi zaferlerle dolu. O yüzden kendime öyle bir yakıştırma yaptım. İfadelerimden dolayı bana saldıranlar '15 Temmuz niye başarılı olamadı' diye üzülen şahıslar. FETÖ ile yeni değil, Hrant Dink cinayetinden beri mücadele halindeyim. Bunların ne kadar kanlı bir örgüt olduğunu o zamandan beri anlatıyorum."

"Bu ülkenin en önemli iki sorunu var: PKK ve FETÖ"

Şener, "Bu ülkenin en önemli iki sorunu var: PKK ve FETÖ. Ama bunların FETÖ'ye iki çift laf söyledikleri var mı? Yok. AK Parti'ye ve iktidar muhalefeti dışında işleri yok. Benim bir mahallem yok. Hakikat beni hangi sokağa götürürse ben o sokağın çocuğuyum. Medyaya ait olan emperyalist, üstten bakan bir dil var. Yok kardeşim. Ben onu reddediyorum. Her şeyin yükünü çeken bir halk var ve ben o halkın sesi olmaya çalışıyorum. Televizyonlarında Yunanistan'ın Türk mallarını boykot ettiklerini yazıyorlar. Yahu Yunanistan Türk bayrağı yakıyor tek laf ediyor musun? Askerlerimizi şehit ediyorlar 'şehit' diyor musun? Yok" dedi. - İSTANBUL