Son dakika haberi... PAKDEMİRLİ BRUSELLA, ŞARBON VE VEBA AŞILARININ BEDELİNİ ALMAYACAĞIZ - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Demirci ilçesindeki programı kapsamında son olarak İl Gençlik ve Spor Merkezi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, programda yaptığı konuşmada muhtarlara verdiği önemin altını çizerek, Muhtarlarımız bizim için baş tacı dedi.

'DEMİRCİ TARIMIN YANINDA HAYVANCILIK VE HALICIĞIN DEVAM ETTİĞİ İLÇE'

Demirci'nin tarımın yanında hayvancılık ve halıcılığın devam ettiği bir ilçe olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Bunun mutlaka devam ettirilmesi lazım. Ayasofya'nın, Taksim Cami'nin halısının buradan gitmesi Demirci için ayrı bir gurur kaynağıdır diye düşünüyorum diye konuştu.

Gelir Koruma Sigortası'na değinen Bakan Pakdemirli, Gelir Koruma Sigortası üzerine çalışıyoruz. Bu sadece ürün değil ürünün fiyatını garanti altına alacak bir sistem üzerindeki çalışma. Bunun yine bir adım ilerisi de sözleşmeli üretim. Bununla ilgili yasa tasarısı Meclis'te. Çiftçimizi koruma gayreti içindeyiz. Sebze ürünlerinde AB'de birinci, dünyada dördüncü, meyve üretiminde AB'de birinci, dünyada altıncı olduk. Hayvansal üretim de gelişiyor. Son 3 yılda büyükbaşta yüzde 6,4 artış yaşandı ve 2021 yılında 18,3 milyon TL'ye ulaştık. 2021'de büyükbaşta AB'de birinci sıra olduk. Küçükbaşta yüzde 24,5 artış yaşandı ve 57,4 milyon TL'ye ulaştık. Tarımda üretim, ihracat, istihdam odaklı bir yaklaşım izliyoruz. 2020 tarihinde hasıla 337 milyar TL oldu. Tarım gıda ihracatında 2021 yılının ilk 11 ayında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İhracat yüzde 21 arttı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 33 arttı. Türkiye artık iddialı bir ülke dedi.

'16 BİN 584 METREKARELİK ALANDA TARIM ÜRÜNLERİ MERKEZİ KURULACAK'

Bakan Pakdemirli, Demirci ilçesinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kurulacak Tarım Ürünleri Merkezi'nden de bahsedip, Merkez 16 bin 584 metrekarelik alan üzerinde kurulacak. Meyve paketleme, soyma, kırma ve boylama üniteleri olacak. Bakanlık olarak gerekli alet, ekipman alımına destek sağladık. Yeni ekipmanlar konusunda da desteklerimiz devam edecek diye konuştu.

İKİNCİ MÜJDEYİ VERDİ

Manisa'nın Kula ilçesindeki ziyaret programı kapsamında koyun, keçi ve sığırların brusella, şarbon ve veba aşılarının bedellerinin alınmayacağına ilişkin açıklama yapan Bakan Pakdemirli, ikinci müjdeyi Demirci programında verdi. Pakdemirli, şunları söyledi

Sabah farklı bir müjde vermiştik. Şimdi farklı bir müjde veriyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 17'nci etap sulama desteği sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirde il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından program basına kapalı olarak devam etti.