Son dakika haberi | Sarıcakaya domatesi piyasayı rahatlattı - Son Dakika

Son dakika haberi | Sarıcakaya domatesi piyasayı rahatlattı

Son dakika haberleri... Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde üretilen domateslerin metropol şehirlere gönderilmeye başlaması piyasaları rahatlattı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde üretilen domateslerin metropol şehirlere gönderilmeye başlaması piyasaları rahatlattı. Domatesin bollaşması ile fiyatlar da düştü.

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Sarıcakaya ilçesinden İstanbul, Ankara gibi büyük illere domates sevkiyatının başlamasının ardından fiyatlar düştü. Sevkiyat yaz boyunca devam edecek. Üreticilerin fiyatlardan memnun olduğu ilçede domatesin tarladaki fiyatı ise 2 ile 3 lira arasında değişiyor. İlerleyen günlerde fiyatların daha da düşeceğini belirten üreticiler, bu yıl üretimden memnun olduklarını dile getirdiler. İlçede domatesin yanı sıra yeşil sebze üretimi de yapılırken, üretim Türkiye'nin önemli bir kısmını karşılıyor.


"Çiftçimiz bu yıl fiyatlardan memnun"


Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, üretimden çiftçinin memnun olduğunu söyledi. Hallerde domatesin 2 lira ve 2 buçuk lira arası alındığını belirten Çam, "İstanbul ve Ankara hallerine buradan ürün gidiyor. Böyle giderse çiftçimiz memnun. İyi para yapacak inşallah. Emekleri korunsun. Çiftçimiz para kazandığı sürece daha iyisini yapıyor. Daha fazla üretim yapıyor. Burada çiftçimiz 365 gün üretim yapıyor. Tüketicimiz ucuza yesin ama üreticimizin de emeği yerde kalmasın. Bu seviyede giderse domates iyi. Üretim de iyi, çiftçimiz para kazanıyor. Biber, domates, patlıcan, salatalık ve kabak üretimi var şu an. Yaz aylarında ürünlerimiz çeşitlendi. Kışın aslında yeşillik, roka, maydanoz ve tere daha fazla yapılıyor ama şu an ciddi anlamda domates üretimi var" dedi.


"Devletimiz sağolsun desteğini esirgemiyor"


Üretici Veysel Öztürk ise, İstanbul, Ankara, Kütahya, Eskişehir gibi bölgelere Sarıcakaya bölgesinden domates gönderdiklerini belirtti. Şu ana kadar piyasadan memnun olduklarını ifade eden Öztürk, "Antalya bölgesindeki domateslerin bitmesi nedeniyle daha da iyi olacak gibi görünüyor. Şu anda domatesine göre fiyatlar 2 ile 3 lira arası değişiyor. Ben burada hem çiftçilik hem alım yapıyorum. Şu anda memnunuz. Devletimiz sağ olsun desteğini de esirgemiyor. Biz de Allah'a şükür bir şeyler kazanıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Eskişehir, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Sarıcakaya domatesi piyasayı rahatlattı - Son Dakika Ekonomi
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