Son dakika haberi... Trabzonspor İstanbul'a geldi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu 'nda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla 13.00'de Trabzon'dan İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafile seyahatin ardından kamp yapacağı otele giderek müsabaka saatini beklemeye başladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , mücadelenin oynanacağı İstanbul 'a geldi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:56

Kaynak: İHA

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