Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiye'mizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nun İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle denizcilik sektörünün durumu, bugünkü ve gelecekteki dönemine ilişkin hedeflerine yönelik toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve deniz taşımacılığında Türk sahipli gemilerin payının artırılması, kıyı tesislerinde hizmet kalemlerinin belirlenmesi, gemi ve yat acenteleri yönetmelik taslağı, yat inşa ve yan sanayi ile yat tamir bakım işletmelerinin yer sorunları ile birlikte, denizcilik eğitiminin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.