Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz"

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül'de ise Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi.

Son dakika haberleri! Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül'de ise Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısının ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eğitimcilerin, sınıftaki her bir öğrencinin gözünün içine bakıp derse öyle başladığını söyleyen Bakan Selçuk, "Bunun böyle devam etmesi ve okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumluluk almaya davet ederek 'okulları birlikte açacağız' dedik ve bu sorumluluğu paylaşalım istedik. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, okullarımızın sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan-maske tedariki, fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştık. Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı da tamamladık" ifadelerini kullandı.

"31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE OKULLARI UZAKTAN EĞİTİMLE AÇIYORUZ"

Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yaptıkları görüşmeler neticesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacakları ile ilgili kararları olgunlaştırdıklarını kaydeden Bakan Selçuk, aldıkları kararları şu ifadeleri kullanarak açıkladı:

"Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Buna göre, 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar, 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerini başlayabilecek."

"HAZIRLANAN ELDEN DESTEK MATERYALLERİ İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin eğitimlerine uzaktan eğitim araçları ile devam edeceğini bildiren Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA TV kanalları, kendi öğretmenleri ile yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA İnternetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor. Ayrıca hazırlanan elden destek materyalleri ile de öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"OKULLARLA İLGİLİ HERKESİN SAĞLIK DURUMU HES KODLARI MARİFETİYLE TAKİP ALTINDA OLACAK"

Okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun Hayat Eve Sığar (HES) kodu aracılığıyla takip edileceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okullarımızın destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodları marifetiyle takip altında olacak. Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konmuş kişiler, bu sistem sayesinde tespit edilebilecek ve gerekli önlemler alınacaktır" diye konuştu.

Servislerde, okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartların daha önce hazırlanan kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Bu kılavuz çerçevesinde hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz için bir takım rehberler hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz. Teneffüslerde ve benzeri durumlarda neyi, nasıl yapacakları konusundaki standartlarda bu kılavuzlarda yer alıyor. Zamanı gelince de çok ayrıntılı bir biçimde bunları açıklayacağız. Maske tedariki elbette Bakanlığımız tarafından da sağlanacak" dedi.

"2000 DENETMENİMİZ ŞU AN SAHADA, HER BİR OKULUMUZUN STANDARDINI GÖZDEN GEÇİRİYORLAR"

Okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmaların sürdürüldüğünden bahseden Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda, bir takım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartların uygulamasının takibi için 2000 denetmenimiz şu an sahada, okullarda ve her bir okulumuzun standardını gözden geçiriyorlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için de hazırlanan bu kılavuzların takip işlemi de öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından devam ettirilecek. Bu konuda okulun ilk haftasında özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili daha öncesinden bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de 1 hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek" ifadelerini aktardı.

Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personel alımlarının devam ettiğini bildiren Bakan Selçuk, salgın şartları nedeniyle bu personel sayısında artışa gittiklerinin altını çizdi.

Okullarla ilgili bütün ihtiyaç kalemlerinin tek tek çıkarıldığını, hangi il, ilçe ve okul düzeyinde nelere ihtiyaç olduğunun somut olarak ortaya konulduğunu belirten Bakan Selçuk, "Buna uygun şekilde, okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık. Bu hafta içerisinde il müdürlerimizle de bir toplantımız var ve her velimizi kendi durumunu dikkate alarak tek tek ele alıp inceliyoruz. Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler de okullara ulaştırılacak" şeklinde konuştu.

Bakanlık bürokratlarının çeşitli illerde gruplar halinde risk analizlerine katılacağını ve o illerdeki çalışmaları takip etme imkanı bulacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Bu çalışmalarla Bilim Kurulunu da bilgilendirmeyi ve önümüzdeki yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz. Yani biz, Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız. Çocuklarımın ve öğretmenlerimizin 31 Ağustos'ta başlayacak eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor, okullarımızda buluşmak ve yüz yüze eğitime de bir an önce başlamak temennisini iletmek istiyorum. Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında da sorumluluk almaya davet ediyorum" aktarımında bulundu.

Bilim Kurulunun yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması tavsiyesini hatırlatan Bakan Selçuk, eğitimin hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceklerini, zamanı geldiğinde muhakkak ayrıntılarıyla paylaşacaklarını belirtti.

Bakan Selçuk, sınava girecek öğrencilerle ilgili olarak da müfredat içeriği ve onlara yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda da planlamaların yapıldığını ifade etti.

Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim hakkında bilgiler paylaşan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Belirli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından, derslerin ve konuların seyreltilmesi yani tam olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de, belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA TV aracılığıyla giderilecek."

(İHA)

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 22:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: '31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz' - Son Dakika

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