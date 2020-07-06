Son dakika haberleri... Başkan Atıcı, TZOB Başkanı Bayraktar'a Muğla'daki tütün üretimi hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Atıcı, TZOB Başkanı Bayraktar'a Muğla'daki tütün üretimi hakkında bilgi verdi

Son dakika ekonomi haberi... Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı telekonferans yöntemi il gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'a Muğla'daki tütün üretimi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı telekonferans yöntemi il gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'a Muğla'daki tütün üretimi hakkında bilgilendirmede bulundu.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tütün üretiminin yapıldığı Adıyaman, Amasya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Hatay, İzmir, Kırklareli, Malatya, Manisa, Muğla, Samsun, Siirt, Tokat, Uşak illerindeki Ziraat Odası Başkanları ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Bayraktar Oda Başkanlarından, tütün üreticilerinin, tütün üretimi, işlemesi, ticaretini konu alan yönetmelik taslağı ile ilgili görüş ve beklentileri ile üretimde karşılaştıkları sorunlar ve talepler hakkında ilgili kurumlara iletilmek üzere bilgi aldı.


"Tütün üreticisi zor günler geçiriyor"


Telekonferans görüşmesine katılan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Muğla genelindeki tütün üretimi hakkında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a bilgi verdi. Muğla'daki tütüncülüğün trajik bir hikayesi olduğunu ifade eden Başkan Atıcı, 90'lı yıllarda Muğla ve ilçelerinde tütüncülüğün en önemli geçim kaynağı olduğunu ancak ilerleyen yıllarda tütün üretiminden kaçışların hızla arttığını ve günümüzde de devam ettiğini belirtti.


Başkan Atıcı, "Özellikle Milas ilçesinde 4 bin 500 çiftçi 32 bin dekar alanda tütün üretimi yapıyordu ve tütün yaklaşık 40 köyün geçim kaynağıydı. Geçen zaman içinde tütün yok oldu. Özellikle müdahale kurumu olarak özelleştirilen veya kapatılan Tekel Yaprak İşletmeleri'nin piyasadan çekilmesi ve çiftçilerin tütün tekellerinin insafına terk edilmesi bu acıklı sonu hazırladı. Keşke hiç kimse sigara içmese de çiftçilerimiz de hiç tütün üretmese. Ancak gerçekler öyle değil. Bütün uyarılara rağmen ülkemiz nüfusunun yarıdan fazlası sigara kullanıyor. Uluslararası tütün tekellerinin sömürüsü kazancı arttıkça artıyor. Lütfen cirolarına bir bakın. Mademki tütün ticareti devam ediyor. Bizim üreticilerimizin suçu ne? Bu tekeller dünyanın en kaliteli tütününü üreten çiftçilerimizin tütününü kullansınlar. Uzun bir süre tütün şirketleri sözleşmeli tütün modeline geçerek tütün üretimi yaptırıyorlar. Ancak sözleşmede çiftçiyi koruyacak hukuki bir koruma olmaması, alternatif bir müdahale kurumu olmaması ve şirketlerin kendi dayattıkları fiyattan satın almaları, girdi fiyatlarındaki maliyet yükselişleri tütün üreticisini bezdirdi ve yıldırdı" diye konuştu.


Kırsaldan kente göçün en çok tütün üreten köylerden geldiğinin altını çizen Başkan Atıcı, günümüzde Muğla genelinde tütüncülüğün son nefesini verdiğini belirterek, "Sadece Muğla merkez Menteşe'de 680, Milas'ta 96, Seydikemer'de 80, Yatağan'da 70 üretici kırsal dar alanlarda tütün üretimi yapıyor. Bu rakamlar geçen yıla göre yüzde 50 azalmış durumda. Tüm Muğla ilinde tütün ekim alanı 1100 dekara düşmüştür. Muğla ilimiz diğer illere göre tütüne alternatif ürünler geliştirmiş, başka sektörlerde iş bularak tütünü unutmuş, köyünü mahallesini terk etmiştir. Tarım dışına çıkmıştır. Devlet müdahale kurumunu canlandırıp çiftçiye destek olamazsa tütünü ve tütüncüyü geri getiremeyiz" dedi. - MUĞLA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Milas, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Başkan Atıcı, TZOB Başkanı Bayraktar'a Muğla'daki tütün üretimi hakkında bilgi verdi - Son Dakika Ekonomi
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