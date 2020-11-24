Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız"

24.11.2020 20:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya giden Türk yük gemisinin, Alman fırkateyni tarafından durdurulup komandolarca basılmasına ilişkin, "Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya giden Türk yük gemisinin, Alman fırkateyni tarafından durdurulup komandolarca basılmasına ilişkin, "Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinden sonra gazetecilerin Libya'ya giderken alıkonulan ve arama yapılan gemi ile ilgili sorusunu cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya giderken alıkonulan gemi ile ilgili olarak "Gerek Roma Büyükelçimiz gerek burada Genel Müdürümüz gerekli uyarıları yaptı, 'Bayrak sahibi bir ülkenin izni olmadan çıkamazsınız' diye. Hatta bir kere bildirdiğimizde bunlar 'biz size bilgi verdik ama BM Güvenlik konseyi kararımız var. Daha sonra BM Güvenlik Konseyi kararı uluslararası hukuku yok saymaz. Dolayısıyla uluslar arası denizcilik hukuku var. Bu anlamda cevabımızı sahada da vereceğiz. Değir taraftan BM, NATO ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde temasa geçtik. Dün ilgili ülkelerin Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya Büyükelçilerini Bakanlığa çağırdık ve Bakan Yardımcımız Sedat Önal görüştü ve notamızı verdik. Bu işin siyasi, hukuki boyutunu da takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Arkadaşlarımız yazılı olarak protestoyu gönderince bu sefer 'mesajınızı aldık, yarıda bırakıp, çıkıyoruz, dönüyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sahada vereceğiz sözüne yönelik olarak, "Ne gereksiyorsa onu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde. Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız. Ticari gemilere korsan gibi çıkmak uluslar arası hukukun ihlalidir. Bundan sonra da bu tür şeylerde fırsat vermediğimiz gibi gerekli adımları atacağız" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız' - Son Dakika


Son Dakika

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