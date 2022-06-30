Son dakika haberleri... Gamze Akkuş İlgezdi: Hem Askeri Hastaneleri Kapatıyorsunuz Hem de Sivil Hekimlerimizi Sınır Ötesine Göndererek Hayatlarını Tehlikeye Atıyor, İkinci...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sınır ötesi operasyona gönderilen bir hekimimizin bölgede yaralanarak felç kaldığı, bir başka hekimimizin de hem sınır ötesi operasyona gönderildiği hem de görev yeri dışında ilaç yazdığı için para cezası aldığı iddia ediliyor. Bu hekimler tabip subay değil, siviller; ayrıca harp eğitimi de almamışlar. Hem askeri hastaneleri kapatıyorsunuz hem de sivil hekimlerimizi sınır ötesine göndererek hayatlarını tehlikeye atıyor, ikinci askerlik yaptırıyorsunuz. Orada felç kalan hekimimizin hesabını kim verecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sınır ötesi operasyonlarda yaraladığı ve ceza aldığı öne sürülen hekimlerle ilgili i Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. İlgezdi, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"HARP EĞİTİMİ ALMADIKLARI İÇİN HAYATİ RİSK ALTINDA ÇALIŞIYORLAR"

"15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe girişiminin ardından yapılan düzenlemeler kapsamında askeri hastaneler kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş, tabip subay yetiştirilmesine son verilmişti. Günümüzde ise tabip subay ihtiyacı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen sivil doktorlar aracılığıyla karşılanmaya çalışılıyor. Bunun sonucunda askeri birliklerde geçici görevlendirilmeye başlanan sivil doktorlar, bağlı bulundukları birliklerle sınır ötesi bölgelere götürülerek adeta hem ikinci askerlik yapıyor hem de harp eğitimi almadıkları için hayati risk altında çalışıyorlar. Altı yıl önce gereksiz görülen askeri hastanelere ve tabip subaylara duyulan ihtiyaç bitmedi.

"GATA'NIN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ANLAŞILIYOR"

Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 'GATA'da imparatorluk kurmuşlar, kaşınırlarsa anlatırım' diyerek tabip subaylarına hakaret ettiği ve gereksiz gördüğü GATA'nın önemi her geçen gün daha da anlaşılıyor. Ülkemizin yüz akı kurumlarından biri olan GATA'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasını 6 yıl önce yanlış bulmuştuk, şimdi de fikrimiz aynı. Askeri hekimlik, zannettikleri gibi bir şey değil. Bu sebeple askeri hekimliğin yok edilmesi, alınan en yanlış karalardan biriydi. Bütün NATO üyesi ülkelerin ordularında askeri hastane ve tıp eğitim kurumları vardır. NATO dışında da orduları olan bütün ülkelerin askeri hekimlik kurumları vardır. Biz, askeri hekimliği bitirerek neye hizmet ettik? Harp eğitimi almış bir hekim ile sivil hekimin yaraya müdahalesi farklıdır. Umarız askeri hastaneleri tekrar açma konusunu tekrar düşünürler ve yanlışlarından dönerler.

"İKİ HEKİM ARKADAŞIMIZ İÇİN BİR SORU ÖNERGESİ VERDİK"

Basında yer alan bilgilere göre, görev yeri Samsun olan T.Ö. adlı sözleşmeli bir hekim, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçici olarak görevlendirilmiş, TSK'nın Kuzey Irak'taki üs noktalarından birine gönderildiği iddia edilmiştir. Burada görev yaptığı sırada, ilk tespitlere göre birlik içinde bir askerin silahından çıkan kaza kurşunuyla yaralanmış ve şu an için belden aşağısı tutmadığı ifade edilmiştir. Yine bir başka olayda, görevlendirildiği birlikle birlikte sınır dışı görevine giden bir hekime yazdığı ilaçlardan dolayı SGK tarafından 'görev yeri dışında ilaç yazdığı' gerekçesiyle para cezası kesildiği iddia edilmiştir. Bu iki hekim arkadaşımız için bir soru önergesi verdik ve akıbetleri hakkında bilgi talep ettik."

Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Askeri hastanelerin kapatıldığı tarihten bu yana, Milli Savunma Bakanlığı ile Bakanlığınız arasında tabip subay görevlendirmek amacıyla kaç protokol imzalanmıştır?

Askeri hastanelerin kapatıldığı tarihten bugüne kadar kaç sivil hekimimiz sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilmiştir?

Sivil hekimlerimiz, askeri birliklerde görev yapmadan önce harp cerrahisi eğitimi almakta mıdır?

Sözleşmeli bir hekimin, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçici olarak görevlendirilerek TSK'nın Kuzey Irak'taki üs noktalarından birine gönderildiği, görev sırasında bir askerin silahından çıkan kaza kurşunuyla yaralandığı ve felç geçirdiği bilgisi doğru mudur?

Bu bilgi doğru ise bakanlığınız, hekim ile irtibata geçmiş midir? Sivil olduğu halde askeri birlikte görevlendirilen ve görevi sırasında yaşadığı olaydan dolayı felç geçiren hekimle ilgili bakanlığınız nasıl bir yol izleyecektir?

Görevlendirildiği birlikle sınır dışı görevine giden başka bir hekime, yazdığı ilaçlardan dolayı SGK tarafından 'görev yeri dışında ilaç yazdığı' gerekçesiyle para cezası kesildiği iddiası doğru mudur?

Doğru ise bakanlığınızca hekimi görevlendirdiğiniz halde SGK'nın 'görev yeri dışı' ibaresiyle ceza kesmesinin nedeni nedir?

Askeri birliklerde görevlendirilen hekimlerin rızası alınıyor mu? Görevlendirilen hekimlere adeta ikinci askerlik yaptırılmasıyla ilgili bakanlığınızın görüşü nedir?

Asker hastaneleri tekrar açmak için Milli Savunma Bakanlığı ile bir çalışmanız var mıdır?"