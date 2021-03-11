Gemi kaptanını öldüren sanığın davasında mütalaa - Son Dakika

Gemi kaptanını öldüren sanığın davasında mütalaa

Ağırlaştırılmış müebbet ve 94 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL (İHA)- Hint Okyanusu'nda 'İnce Karadeniz' isimli gemide gemi kaptanını öldürdüğü 8 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle görülen davada açıklanan mütalaada, sanık Ergin Aktaş'ın 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 94 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hint Okyanusu'nda Aralık 2019 tarihinde 'İnce Karadeniz' isimli gemi Endonezya'nın Semerang limanından yük aldıktan sonra okyanusa açılmış, gemi kaptanı Bora Ekşi öncesinde tartışma yaşadığı makine yağcısı Ergin Aktaş tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen sanık Aktaş, Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Sri Lanka'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilen sanık tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 kişiyi öldürdüğü, 8 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 140 yıldan 175 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ergin Aktaş, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Cezai ehliyeti tam raporu

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, 20 Aralık 2019 tarihinde sabah erken saatlerde Hint Okyanusu'nda seyretmekte olan İnce Karadeniz adlı gemide yağcı olarak çalışan sanık Ergin Aktaş'ın geminin birinci kaptanı olan Bora Ekşi'yi bıçaklamak suretiyle öldürdüğü, kendisine müdahale eden gemi çalışanları Taşkın Yılmaz ve Sedat Kartal'ı ise bıçakla yaraladığı, sanığın Sri Lanka ülkesi soruşturma makamları tarafından gözaltına alındığı belirtilmek suretiyle şikayette bulunulması üzerine soruşturmaya başlandığını kaydetti. Mütalaada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmada, şikayet konusu kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve bıçakla tehdit suçlarının sanık tarafından işlendiği, sanığın Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da gözaltında tutulduğu, gemi mürettebatından Sri Lanka'da soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndükleri anlatıldı. Maktul Bora Ekşi'nin naaşında otopsi yapıldığının anlatıldığı mütalaada, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin raporun bulunduğu kaydedildi.

Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 94 yıla kadar hapsi talep edildi

Sanık Aktaş'ın maktul Bora Ekşi'ye karşı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını isteyen savcılık, 4 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 52 yıldan 80 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcılık mütalaasında, sanık Aktaş'ın 1 kişiye karşı 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla, 3 kişiye karşı ise 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Aktaş'ın 2 kişiye karşı 'silahla tehdit' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, 1 kişiye karşı 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 3 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, toplam 57 yıl 6 aydan 94 yıl 6 aya kadar hapsi edilen sanığın tutukluluk halinin devamı istendi.

Mütalaanın ardından beyanda bulunan müştekiler, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını isteyen müşteki avukatları, cezasında indirim uygulanmamasını istedi.

Gemi kaptanını psikolojik rahatsızlık geçirdiği için öldürdüğünü söyleyen sanık Aktaş, "Kendisiyle ilişkin gayet iyiydi. Onu öldürmem için bir neden yoktu" diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Sanık Ergin Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin 10 Kasım 2019'da saygı duruşu esnasında disiplinsiz davranması nedeniyle idari yaptırıma maruz bırakan gemi kaptanı Bora Ekşi'yi öldürmeye o gün karar vermiş olabileceği, bununla ilgili plan yaptığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin ekmek bıçağını maktulün tüm vücuduna birçok defa batırmak suretiyle tasarlayarak öldürdüğü anlatıldı. Şüphelinin, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 140 yıldan 175 yıla kadar hapis istemiyle hapisle cezalandırılması talep edildi.