Son dakika haberleri! GÜNDEM / 18 Kasım 2020 - Son Dakika

Son dakika haberleri! GÜNDEM / 18 Kasım 2020

18.11.2020 08:59
Son dakika haberleri! GÜNDEM / 18 Kasım 2020, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak.

KİT Komisyonunda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İYİ Parti'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Fuarı açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftası A, B ve C gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup'ta deplasmanda Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Budapeşte/22.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kulüp asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'la Vodafone Park'ta bir araya gelecek, heyet stat bünyesine alınan boks ve güreş salonlarında incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın JDA Dijon takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

6- Misli.com 2. Lig gruplarında 11. haftanın 14 maçı yapılacak; Misli.com 3. Lig'in 10. haftasında 4. Grup karşılaşmaları oynanacak.

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor maçı yapılacak.

(Hatay/16.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasından ertelenen Solhanspor-Ziraat Bankkart, Tokat Belediye Plevne-Halkbank, 12. haftadan ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve 14. haftadan ertelenen Spor Toto-Afyon Belediye Yüntaş maçları oynanacak.

(Bingöl/13.00/Tokat/17.30/İstanbul/14.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta ve Nilüfer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak.

(Aydın/13.00/İstanbul/14.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ve Erkekler Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen birer maç oynanacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Sigara içerken üflenen hava, Kovid-19 bulaşı riskini geniş alana taşıyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen cadde, sokak ve duraklarda sigara içme yasağı ile Kovid-19 bulaşı riskinin azaltılması hedefleniyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

"Bu tür yerlerde sigara gibi ürünler içilirken, içen kişi maskesini çıkardığı için kendisine virüs bulaşma riskini artırıyor"

"Eğer kişi Kovid-19 pozitif ise doğrudan çevresindeki kişilere virüs bulaşmasına ve hastalığın yayılmasına neden oluyor. Çevredeki kişiler de maske takmamış ise olası risk daha da artıyor"

"Sigara içen kişi, nefesini, normal solunum havasını dışarı vermekten farklı olarak, üflediği için virüs ve partiküller daha uzağa ulaşıp daha fazla kişiyi enfekte edebiliyor"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Kovid-19 salgını sigarayı bırakma motivasyonunu artırdı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk:

"Araştırmamızda Kovid-19 salgınının insanların sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını gördük. Bu çok önemli bir bulguydu. Çünkü demek ki insanımız sağlıkla alakalı direkt bir ilinti kuruyorsa sigara bırakma konusunda daha motive oluyor"

"2017'de yapılan bir araştırmada sigarayı bırakmak isteyenlerin oranı yaklaşık yüzde 37 iken, bu araştırmamızda oran yüzde 58'lere çıktı. Oldukça yükseldi"

"Pandemi sürecinde online hatlarımızın sayısını artırdık. Özellikle yaptığımız bilinçlendirme çalışmalarıyla tütün ve tütün ürünlerini bırakmak isteyen vatandaşlarımızdan çok sayıda telefon almaya başladık. 9-10 kat daha fazla telefon aldık. 15 bin kişiye ulaştık ve destek verdik"

"81 ilde kamuya açık alanlarda sigara içilmesi kısıtlamasının devreye girmesinin sigarayı bırakmayı düşünenleri destekleyecek bir karar olduğunu söyleyebiliriz"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

3- GRAFİKLİ - "Otomotiv şehri Sakarya"dan 10 ayda 3,4 milyar dolarlık ihracat

Normalleşme dönemine girilmesiyle ihracatta yeniden atağa geçen kent, ocak-ekim döneminde 150 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 434 milyon 747 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Kentin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı sektör, yüzde 89,3 payla otomotiv oldu

Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını artıran Sakarya, bu yıl en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı

(Onur Orhan/Sakarya)

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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! GÜNDEM / 18 Kasım 2020 - Son Dakika


Son Dakika

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