Son dakika haberleri: İzmirli amatör futbol kulüpleri isyanda

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu'nun, Bölgesel Amatör Lig'de İzmir için verdiği karara tepkiler sürüyor. Farklı ilçelerden bir araya gelen amatör kulüp temsilcileri, "İzmir futbolu sahipsiz değildir" mesajı verdi. İzmir'deki amatör futbol kulüp temsilcileri, Bornova Stadyumu'nda bir araya gelerek BAL'da İzmir için verilen karara ortak ses yükseltti.

Bornova Futbol Kulüpleri Derneği'nin ev sahipliğinde toplanan amatör kulüp temsilcileri, İstanbul özelinde 16 takımın direkt BAL'a yükseldiğini ancak İzmir'de sadece 4 takımın yükselecek olmasına itiraz etti. Kentten Torosgücü, Kınık Belediyespor ve Halilbeylispor'un BAL'a direkt yükseldiğini, dördüncü ve son takımın ise kura ile belirlenecek olmasının büyük bir hata olduğuna dikkat çeken temsilciler, İzmir'in amatörünün yok sayılmaya çalışıldığına vurgu yaptı.