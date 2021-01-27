Son dakika haberleri | "Mozart" gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı çalışanın cenazesi Bakü'ye gönderildi
27.01.2021 07:35
Son dakika gündem haberi... Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.
Gabon'un başkenti Librevil'den sabaha karşı THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, kargo aracına konuldu.
Cenaze, işlemlerin ardından saat 07.30'da THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağa konularak toprağa verilmek üzere memleketi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.
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