AK Parti Bakırköy 7. Olağan İlçe Kongresi - Fatma Betül Sayan Kaya - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin, 'yeni Türkiye' istikametinde yürüyüşünü gördükçe birilerinin bundan rahatsızlık duyduğunu ve eski Türkiye'nin bazı adamlarının AK Parti'nin reform iradesi üzerinde tartışmalar ve tereddütler oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Şunu çok açık söylüyorum. AK Parti'nin reform iradesi sahici, ciddi, kalıcı, samimi ve güçlüdür." dedi.

Kurtulmuş, Bakırköy'deki Ahmet Cömert Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bakırköy 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni bir döneme girildiğini, dünyanın ve Türkiye'nin yeniden yapılanma süreçlerinden geçtiğini, bu süreçte teşkilatlara büyük görevler düştüğünü ifade etti.

AK Parti'nin 4 temel özelliğine işaret eden Kurtulmuş, "Birincisi AK Parti, yerli ve milli bir partidir. Kökü mazide olan, atiyi temsil eden bir harekettir. İkincisi AK Parti, bütün Türkiye'nin, 83 milyonun partisidir. Üçüncüsü AK Parti, demokrasiden başka hiçbir güce inanmayan beşeri anlamda bir partidir. Böyle olduğu için de 27 Nisan'a direnebildiği gibi 15 Temmuz'a da direnebilmiştir. Millet iradesinden başka beşeri planda hiçbir gücün önünde eğilmemiş, hiç kimseye eyvallah etmemiştir. Dördüncüsü ise reformculuk, reform iradesine sahip bir partidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftadan bu yana ekonomide, siyasette, hukukta ve sosyal yapıda yeni bir reform sürecine girildiğine işaret etmesiyle birlikte Türkiye'nin yepyeni bir arayışı ve açılışı ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Uzunca bir süredir Türkiye'de AK Parti'nin reform iradesini terk ettiğini zannedenler şimdi Cumhurbaşkanımızın bu kararlı ifadelerinden sonra 'Siz reform yapamazsınız.' anlamına gelecek bazı sözler söylüyorlar. Türkiye'nin, 'yeni Türkiye' istikametinde yürüyüşünü gördükçe birilerinin bundan rahatsızlık duyduğunu ve eski Türkiye'nin bazı adamlarının AK Parti'nin reform iradesi üzerinde tartışmalar ve tereddütler oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Şunu çok açık söylüyorum. AK Parti'nin reform iradesi sahici, ciddi, kalıcı, samimi ve güçlüdür."

Numan Kurtulmuş, reformun durduk yere değil, siyasi hareketlerin içerisinde öncü olan siyasi partiler tarafından halkın talepleri ve ihtiyaçları çerçevesinde yapıldığını dile getirdi.

"Türkiye'nin ihtiyacı olan reformları yapacağından kimse tereddüt etmesin"

AK Parti'nin 18 yılı aşkın devam eden siyasi süreçte çok sayıda reform ürettiğini belirten Kurtulmuş, 3 başlık altında topladığı reformları şu şekilde sıraladı:

"Siyasi ve hukuki reformlar. Türkiye'de sivil ve asker yargılanması konusunda ikiliği ortadan kaldıran parti AK Parti iradesidir. Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK) değiştirerek sivil ağırlıklı hale getiren AK Parti'dir. MGK toplantılarının olduğu gün 'Acaba bugün MGK'dan ne bildiri çıkacak' diye siyaset üstünde bir vesayet var mıydı, vardı. Türkiye'de özellikle 15 Temmuz'dan sonra yapılan devrim niteliğindeki reformları hatırlayalım. Kuvvet komutanlıklarının Savunma Bakanlığına, jandarma ve sahil güvenliğinin de İçişleri Bakanlığına bağlanması Türkiye'de 10 yıllar boyunca konuşulmuş ama bir türlü gerçekleştirilememiş reformlardan sadece birisidir. Bu anlamda asker-sivil-bürokrat vesayetine son veren parti AK Parti'dir. Bundan sonra siyasetin üstünde hiçbir vesayet olmayacaktır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını veren AK Parti'nin öncülüğünde TBMM'dir. 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, 2010'da da 26 maddelik anayasa paketiyle birlikte Türkiye'de demokrasinin önünü açacak reformları yapan AK Parti'dir. Parti kapatmaları sona erdiren siyasi hareket AK Parti'dir. Siyaset ve hukuk alanında sayısız reformları yapan AK Parti'dir. Bundan sonra da milletin ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün reformları yapacağından hiçbir şekilde kimse tereddüt etmesin, bu yolda samimiyetle yürümeye devam edeceğiz."

Hak ve özgürlükler konusundaki reformlara değinen Kurtulmuş, başörtüsü yasağının kaldırıldığını, ana dil ve kültürel haklarda iyileştirmeler yapıldığını, azınlık vakıflarının haklarının iade edildiğini ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açıldığını anımsattı.

"Reform iradesini gölgelemelerine izin vermeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ekonomi alanındaki reformlara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek konusunda tarihsel ve devrimsel adımlar atmıştır. Bugün Türkiye'nin sadece savunma sanayisinde yüzde 70'in üzerine çıkan yerlilik oranı hayal bile edilemeyecek noktadır. İHA ve SİHA'ların neredeyse tamamına yakını milli olan üretimleriyle Türkiye'de terörle mücadelede ve Azerbaycan'da yazdığı destanı görüyor ve iftihar ediyoruz. Yerli milli üretimi artıran, bunun önündeki engelleri kaldıran, bunun için ekonomik sistemde ciddi reformlar yapan AK Parti'dir. Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltan fevkalade önemli reformlar bu süreçte yapılmıştır. Üretimin birçok alanda tamamıyla dışa bağımlı olduğu, hatta montaj sanayi diye eleştirilen birtakım üretimlerden öteye geçmediğimiz günleri dün gibi hatırlıyoruz. Ama bugün Türkiye, üretimde dışa bağımlılığı büyük oranda azaltmıştır. Ayrıca bu süre içerisinde Türkiye'nin bu milli gelişiminin bir sonucu olarak milli bir vesayet kurumu olan IMF ile olan ilişkimiz de sonlandırılmış ve bir daha Türkiye IMF'nin kapısına düşmeyecek şekilde yoluna devam ediyor. Yatırım ortamları iyileştirildi. Devleti icracı devlet olmaktan düzenleyici devlet olmaya dönüştüren tarihi reformları yapan da AK Parti'dir."

Herkesin tedirgin olduğu salgın sürecinde Türkiye'nin üretimlerini artırmaya ve yoluna devam etmeye gayret gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Dünya bundan sonra eski dünya olmayacak. Dünyadaki dengeler, siyaset, eğitim yapısı, toplumsal düzen değişecek. Bu değişikler içerisinde de Türkiye'ye yeni fırsatların geldiği bir dönemi yaşayacağız. Türkiye, bundan sonra kurulacak olan yeni dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olmaya adaydır ve bu istikamette yürüyor. Cumhurbaşkanımızın dünya kamuoyuna ve Türkiye'ye ilan ettiği ekonomideki, hukuktaki, siyasetteki reformlar için hiç tereddütsüz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Hayatında bir tane reform yapmamış olanların, reform iradesini gölgelemelerine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

" İstanbul'u yeniden AK Parti hizmetleriyle donatacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da AK Parti'nin adanmışlık duygusu ve dava şuuruyla kurulan bir parti olduğunu anlattı.

25 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde İstanbul'a hizmet ettiklerini belirten Kaya, "CHP zihniyeti İstanbul'u kazandı, ne yaptı? AK Parti döneminde basılmış ilmi ve akademik eserlerin künyelerini giyotinle adeta yok etti. İşte CHP zihniyetinin ilme, akadmik çalışmaya, fikir ve düşünce özgürlüğüne verdiği değer budur. İnşallah güçlü bir şekilde çalışarak İstanbul'u yeniden AK Parti hizmetleriyle baştan başa donatacağız." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ise koronavirüs salgını nedeniyle kongre sürecine ara verileceğini anımsattı.

2023 hedeflerine ulaşmak için yapacakları çok daha fazla iş olduğunu ifade eden Şenocak, il ve ilçe teşkilatlarının gayretleri ve destekleriyle gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Şenocak, Bakırköy ilçe teşkilatında şimdiye kadar görev yapacak teşkilat mensuplarına teşekkür etti, göreve yeni gelecek olanlara ise başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi.

Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Emine Sare Aydın, Rümaysa Kadak, Abdullah Güler, Hasan Turan, Ahmet Hamdi Çamlı, İffet Polat, Nevzat Şatıroğlu ve Tülay Kaynarca, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, bazı AK Parti geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.