Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,48
|-2,79
|87,10
|Acıpayam Selüloz
|9,88
|-0,50
|56,46
|Adel Kalemcilik
|17,88
|7,84
|13,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,36
|3,06
|65,23
|Afyon Çimento
|4,56
|12,32
|100,15
|Ak Enerji
|1,89
|-5,50
|73,39
|Akbank
|5,78
|-0,69
|-28,73
|Akçansa
|13,20
|-3,15
|36,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,34
|37,28
|153,08
|Akfen GMYO
|3,85
|0,26
|-4,94
|Akın Tekstil
|16,22
|15,36
|17,62
|Akiş GMYO
|3,43
|-1,44
|9,50
|Akmerkez GMYO
|35,58
|2,54
|58,81
|Aksa
|7,42
|-1,72
|5,95
|Aksa Enerji
|5,63
|-4,09
|48,16
|Aksigorta
|8,11
|2,14
|49,69
|Aksu Enerji
|11,36
|-0,35
|-23,60
|Alarko Carrıer
|97,25
|19,29
|62,83
|Alarko GMYO
|17,36
|-5,07
|18,11
|Alarko Holding
|5,62
|-0,53
|-5,55
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.236,10
|0,06
|1,24
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.170,90
|0,07
|1,31
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.185,40
|0,07
|1,30
|Albaraka Türk
|1,72
|-2,82
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,36
|1,80
|69,10
|Alkim Kağıt
|14,00
|19,25
|158,31
|Alkim Kimya
|13,78
|7,66
|122,19
|Altınyağ
|1,31
|2,34
|219,51
|Altınyunus Çeşme
|39,50
|1,70
|295,40
|Anadolu Cam
|5,52
|1,85
|29,45
|Anadolu Efes
|20,70
|-0,38
|-2,72
|Anadolu Grubu Holding
|21,28
|0,19
|20,98
|Anadolu Hayat Emek.
|8,62
|-3,90
|41,66
|Anadolu Isuzu
|15,97
|-10,03
|31,22
|Anadolu Sigorta
|6,60
|2,01
|58,90
|Anel Elektrik
|5,30
|1,34
|65,11
|Arçelik
|22,10
|3,85
|6,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,74
|2,72
|Arena Bilgisayar
|20,50
|19,32
|181,40
|Armada Bilgisayar
|24,78
|3,51
|51,19
|Arsan Tekstil
|5,42
|0,18
|51,40
|Artı Yatırım Holding
|1,92
|-1,54
|137,04
|Aselsan
|35,08
|7,74
|68,02
|Ata GMYO
|3,58
|0,00
|-20,97
|Atakule GMYO
|2,60
|2,77
|35,42
|Atlantis Yatırım Holding
|2,06
|0,49
|106,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,10
|16,67
|45,83
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,71
|-3,73
|9,73
|Avrasya GMYO
|2,41
|-6,59
|59,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|6,73
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,90
|0,03
|12,75
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|-1,13
|13,64
|Ayen Enerji
|5,88
|-2,00
|69,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,56
|-7,51
|108,22
|Aygaz
|13,02
|11,28
|7,20
|Bagfaş
|18,21
|0,83
|8,26
|Bak Ambalaj
|9,85
|1,76
|34,01
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|-4,29
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|4,04
|-2,42
|60,32
|Banvit
|25,20
|1,53
|35,70
|Baştaş Başkent Çimento
|4,38
|0,23
|69,11
|Batı Çimento
|4,32
|10,77
|30,51
|Batısöke Çimento
|1,89
|3,85
|44,27
|Bayrak Taban Sanayi
|6,71
|-8,08
|Bera Holding
|8,17
|13,31
|112,21
|Berkosan Yalıtım
|4,64
|4,98
|69,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,60
|-1,89
|6,12
|Beyaz Filo
|3,90
|-1,52
|24,61
|Bilici Yatırım
|8,24
|0,00
|91,64
|Bim Mağazalar
|73,85
|4,23
|59,82
|Birko Mensucat
|0,48
|2,13
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,82
|-2,67
|59,65
|Bizim Mağazaları
|18,94
|-5,68
|69,56
|Bomonti Elektrik
|7,50
|28,42
|485,94
|Borusan Mannesmann
|13,12
|1,39
|14,59
|Borusan Yat. Paz.
|91,30
|12,51
|52,39
|Bosch Fren Sistemleri
|887,80
|61,01
|208,50
|Bossa
|10,06
|0,40
|24,81
|Brisa
|12,04
|-4,67
|28,37
|Burçelik
|21,44
|60,84
|269,02
|Burçelik Vana
|58,70
|60,65
|504,53
|Bursa Çimento
|6,60
|38,95
|64,86
|Carrefoursa
|7,38
|-0,27
|56,69
|Casa Emtia Petrol
|22,54
|5,82
|140,04
|Ceo Event Medya
|4,84
|8,04
|32,16
|Coca Cola İçecek
|47,76
|2,62
|26,15
|Cosmos Yat. Holding
|2,84
|0,71
|39,22
|Credıtwest Faktorıng
|4,60
|8,24
|59,72
|Çelebi
|76,55
|-3,35
|-25,02
|Çelik Halat
|13,60
|-7,48
|109,23
|Çemaş Döküm
|1,68
|-2,33
|34,02
|Çemtaş
|11,36
|25,94
|39,75
|Çimbeton
|73,85
|12,58
|78,99
|Çimentaş
|26,36
|4,11
|75,73
|Çimsa
|11,26
|2,83
|24,01
|Çuhadaroğlu Metal
|4,38
|4,29
|37,30
|Dagi Giyim
|7,79
|14,73
|211,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,08
|0,12
|257,52
|Dardanel
|13,31
|15,24
|251,19
|Datagate Bilgisayar
|10,38
|4,22
|32,91
|Demısaş Döküm
|5,66
|-8,12
|62,64
|Denge Holding
|2,02
|4,12
|47,45
|Deniz GMYO
|7,75
|31,80
|53,47
|Denizli Cam
|8,02
|-1,72
|-3,84
|Derimod
|6,79
|-1,59
|-4,90
|Derlüks Deri
|6,10
|-16,32
|50,77
|Desa Deri
|5,90
|5,36
|29,96
|Despec Bilgisayar
|8,54
|4,15
|101,42
|Deva Holding
|20,38
|0,79
|128,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,50
|18,11
|92,31
|Ditaş Doğan
|27,30
|-16,46
|186,91
|DO-CO
|352,00
|0,77
|-37,59
|Doğan Burda
|19,98
|-10,24
|229,16
|Doğan Holding
|2,19
|-1,35
|21,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|-8,04
|59,39
|Doğusan
|2,97
|-3,88
|42,79
|Doğuş GMYO
|6,01
|-2,75
|32,67
|Doğuş Otomotiv
|17,79
|4,96
|86,87
|Döktaş Dökümcülük
|25,22
|-2,17
|-20,30
|Duran Doğan Basım
|17,95
|-4,27
|27,85
|Dyo Boya
|6,92
|2,37
|41,22
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|-1,72
|72,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,52
|2,85
|61,12
|Edip Gayrimenkul
|2,78
|-1,07
|100,00
|Ege Endüstri
|797,50
|15,58
|41,76
|Ege Gübre
|103,70
|9,97
|108,23
|Ege Profil
|14,39
|-1,77
|20,22
|Ege Seramik
|5,51
|-2,82
|49,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,18
|0,85
|268,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,16
|5,45
|197,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,77
|-1,28
|285,00
|Egeplast
|15,25
|-4,69
|22,00
|Ekiz Kimya
|9,13
|5,06
|1396,72
|Emek Elektrik
|2,83
|1,43
|77,99
|Eminiş Ambalaj
|3,91
|-0,26
|157,24
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|2,61
|60,95
|Enerjisa Enerji
|8,45
|-3,54
|25,45
|Enka İnşaat
|6,45
|2,22
|15,55
|Erbosan
|24,12
|1,43
|-3,44
|Ereğli Demir Çelik
|8,37
|-3,79
|-4,98
|Ersu Gıda
|4,42
|-0,23
|113,53
|Escort Teknoloji
|3,73
|-1,32
|168,35
|Etiler Gıda
|3,41
|9,65
|39,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,04
|-5,12
|27,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,76
|-6,38
|47,43
|Euro Yat. Ort.
|1,72
|-3,91
|52,79
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|-6,28
|19,33
|Fenerbahçe Futbol
|13,55
|11,07
|-6,36
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,22
|-3,87
|-7,66
|F-M İzmit Piston
|82,75
|12,97
|74,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,75
|-4,70
|39,79
|Ford Otosan
|77,50
|-2,52
|17,22
|Formet Çelik Kapı
|3,09
|3,00
|3,00
|Frigo Pak Gıda
|32,58
|54,55
|151,39
|Galatasaray Sportif
|2,54
|-0,39
|25,12
|Garanti Bankası
|7,91
|-0,25
|-28,99
|Garanti Faktoring
|6,44
|16,67
|66,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|0,46
|100,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,67
|5,34
|207,48
|Gedik Yatırım Holding
|24,34
|9,25
|216,51
|Gediz Ambalaj
|13,05
|10,13
|93,05
|Gentaş
|2,93
|-2,33
|42,09
|Gersan Elektrik
|6,81
|-4,76
|113,48
|Global Men. Değ.
|5,23
|-0,19
|178,19
|Global Yat. Holding
|4,86
|9,71
|-0,21
|Good-Year
|5,71
|-1,04
|40,99
|Göltaş Çimento
|22,90
|6,51
|28,72
|Gözde Girişim
|6,02
|11,69
|17,12
|GSD Denizcilik
|4,30
|3,86
|67,97
|GSD Holding
|2,39
|8,64
|60,40
|Gübre Fabrik.
|30,98
|9,86
|242,70
|Güler Yat. Holding
|12,86
|-3,38
|533,50
|Güneş Sigorta
|5,15
|3,62
|136,24
|Halk GMYO
|2,47
|-2,37
|102,90
|Halk Sigorta
|3,38
|0,00
|101,95
|Hatay Tekstil
|9,54
|-4,12
|41,67
|Hedef Girişim
|3,38
|6,29
|29,50
|Hektaş
|14,71
|5,07
|83,42
|HUB Girişim
|18,75
|-6,02
|99,71
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|6,49
|43,86
|ICBC Turkey Bank
|6,01
|6,18
|14,04
|İdealist Danışmanlık
|4,40
|14,29
|32,53
|İdealist GMYO
|4,29
|2,88
|40,20
|İhlas Ev Aletleri
|2,26
|-2,16
|-27,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,77
|-2,21
|47,50
|İhlas Gazetecilik
|4,26
|8,67
|-37,44
|İhlas Holding
|0,91
|1,11
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|6,78
|23,53
|İndeks Bilgisayar
|12,70
|9,11
|35,40
|Info Yatırım
|7,28
|18,95
|49,71
|İntema
|13,13
|1,78
|41,79
|İpek Doğal Enerji
|14,32
|-6,41
|85,49
|İskenderun Demir Çelik
|7,16
|-2,59
|-8,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)