Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de alınan karantina kararının Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, NTV Canlı Yayını'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rize'de Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinin karantinaya alınması ile ilgili açıklama yapan Soylu, "İlk kez Rize'de alınan karra değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Koronavirüsle ilgili gelişmeleri en başından beri takip ettiklerini belirten Bakan Soylu, "Bizi en çok etkileyen alan İran'a ulaştı. İran'la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneler kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika'ya geçti. Avrupa'ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu. 30 Ocak'ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan,umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık. İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz" dedi.

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