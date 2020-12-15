Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı - Son Dakika

Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı

15.12.2020 08:47
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı, System.String[]

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle ilişkilerin gerildiği İran, ABD'nin ülkemize yönelik aldığı yaptırım kararına sert çıktı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türkiye'nin Rusya'danaldığı S-400'ler nedeniyle uzun süredir gündemde olan yaptırımlar, dün ABD'de tarafından resmen açıklandı. CAATSA yaptırımları adı altında ABD tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve kurumun üç çalışanı yaptırım listesine alındı.

S-400'LERİN ABD ASKERİ TEKNOLOJİSİNE ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

"Türkiye'yi S-400 sorununu derhal ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'S-400 alımının Amerikan askeri teknolojisinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye atacağı' yönündeki görüşlerini Türkiye'ye 'en üst seviyede' ilettiklerini söyledi.

Pompeo, yaptırımlar çerçevesinde İsmail Demir ile diğer üç ismin ABD'deki olası malvarlıklarının dondurulacağını, bu isimlere vize kısıtlaması getirileceğini belirtti. Yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni verilmeyeceğini söyledi.

İRAN'DAN DESTEK GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki törende okuduğu bir şiir nedeniyle ilişkilerin gerildiği İran ise yaptırım kararı üzerine Türkiye'ye desteklerini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

RUSYA DA YAPTIRIM KARARINA SERT ÇIKTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise yaptırım kararına ilişkin "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin S-400 yaptırımı ile ilgili olarak "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu. Şiirin Aras Nehri'nin kuzeyinin daha önce İran'a ait olduğu gerekçesiyle rahatsızlık yaratması üzerine Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İRAN ADINA İLK TEPKİ ZARİF'TEN GELMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirden rahatsız olmuştu. Twitter'dan açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullanmıştı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÇİRKİN DİLİ KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki zafer kutlamalarında okuduğu şiirden rahatsız olan İranlı siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlere ve Saddam üzerinden üstü kapalı tehditlere başvurmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu duruma "Çirkin dili kınıyoruz" diyerek tepki göstermişti.

İŞTE ERDOĞAN'IN OKUDUĞU O ŞİİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okumuştu:

"Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin"

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür" demişti.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı

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Son Dakika Dünya Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı - Son Dakika Dünya


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