Son Dakika! İstanbul Valiliği: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan 159 kişiden 101'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör ataması nedeniyle bir süredir okul çevresinde çıkan olaylar devam ediyor. Dün gece üniversitenin önünde Kabe'nin yer aldığı bir fotoğrafın yere serilmesine ilişkin yapılan tutuklamaları protesto eden eylemcilere polis müdahale etti. 159 kişi bu sırada gözaltına alındı.

101 KİŞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN DEĞİL

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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