Son dakika! İzmir'de orman köylülerine yangın tankerlerinin dağıtımı başladı - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de orman köylülerine yangın tankerlerinin dağıtımı başladı

Son dakika gelişmesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük yangının 1. yılında Karabağlar Tırazlı'da tören düzenledi.

Son dakika! İzmir'de orman köylülerine yangın tankerlerinin dağıtımı başladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük yangının 1. yılında Karabağlar Tırazlı'da tören düzenledi. Orman İzmir kampanyası kapsamında alınan 60 yangın tankerinden 10'unun orman köylülerine verildiği etkinlikte konuşan Başkan Tunç Soyer, "Orman İzmir kampanyası asla, yangın sonrası 'ağaç dikip vicdanımızı rahatlatalım' şeklinde geçici bir heves değildi. Aksine, bu felaketten ders çıkarmak ve İzmir'deki ormanlarımızı nasıl koruyacağımıza dönük uzun vadeli stratejik bir çalışmanın ilk adımlarıydı" dedi.

18 Ağustos 2019'da başlayan Seferihisar, Menderes ve Karabağlar ilçelerinin sınırları içindeki binlerce hektar ormanlık alanın kül olmasına yol açan büyük yangının birinci yıl dönümünde Karabağlar Tırazlı'da tören düzenlendi. Etkinlikte Orman İzmir kampanyası kapsamında alınan 60 yangın tankerinden 10'u Menderes, Karabağlar, Seferihisar, Karaburun, Urla ve Ödemiş'e bağlı orman köyü muhtarlarına teslim edildi.

Orman yangınlarında profesyoneller gelene kadar yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere büyükşehir belediyesinin verdiği gönüllü itfaiyecilik eğitimine katılanlara ise sertifikaları verildi.

"Bir yılda önemli çalışmalara imza attık"

Törende büyük yangının hemen ardından Orman İzmir kampanyasını başlattıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Geçen yıl tüm İzmirliler ile çok önemli bir başlangıç yaptık. Başlattığımız Orman İzmir kampanyası asla, yangın sonrası 'ağaç dikip vicdanımızı rahatlatalım' şeklinde geçici bir heves değildi. Aksine, bu felaketten ders çıkarmak ve İzmir'deki ormanlarımızı nasıl koruyacağımıza dönük uzun vadeli stratejik bir çalışmanın ilk adımlarıydı. Sadece İzmir'den değil, Türkiye'den ve yurt dışından büyük destek gördüğümüz Orman İzmir kampanyamızda bir yıl içerisinde çok önemli çalışmalara imza attık. Hedeflediğimiz çalışmalar kısa, orta ve uzun vadeye yayılarak bir bir hayata geçiyor. Yanan ormanlarımız için küllerinden yeniden doğacak demiştik. Bugün sadece bir yılda yaptığımız çalışmalar ile buna şahit oluyoruz" dedi.

"Tanker alımlarımız devam edecek"

Orman İzmir kampanyasında şu ana kadar 1 milyon 570 bin Türk Lirası bağış topladıklarını ve bu bağışın 384 bin 438 liralık miktarı ile orman köyleri için 60 adet römork tipi yangın tankeri aldıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Bu miktar, tankerler için yaptığımız toplam harcamanın yüzde 30'una denk geliyor. Bugün satın aldığımız 60 adet su tankerinden 10 tanesini geçtiğimiz yıl yangından etkilenen köylerimizin muhtarlarına teslim ediyoruz. Diğer tankerleri, en yakın zamanda başka köylerimize ulaştıracağız. Tankerlerin kullanımı için köylülerimize yangın eğitimini vermeye başladık. Önümüzdeki dönemde daha fazla orman köyünün bu hizmetten faydalanması için tanker alımlarımız devam edecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gönüllülere eğitim verildiğini de aktaran Soyer, İzmir'de orman yangınlarında profesyoneller gelene kadar yangına ilk müdahaleyi yapacak gönüllü ekibi kurduklarını vurguladı.

Eylül 2019'dan bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi eliyle dikilen veya köylere dağıtılan fidan sayısının 321 bin 846 olduğunu söyleyen Soyer, "Yeşil altyapı stratejimiz çerçevesinde Eylül 2019'dan bugüne, yaklaşık 180 bin metrekarelik ağaçlandırma sahası, 34 bin 230 metrekarelik kent içi park ve yeşil alan oluşturduk. Böylelikle İzmir'de doğan her bir çocukla birlikte çok sayıda fidanın büyümesini sağladık. Orman İzmir kampanyamızdaki bağışların büyük kısmıyla 90 bin 480 adet yangına dirençli ağaç fidanı temin ediyoruz. Kampanyamızın belki de en önemli ayağı, bu fidanlar için Torbalı Pamukyazı'daki 35 bin 200 metrekarelik alanda hizmete açacağımız 'Yangına Dirençli Ağaçlar Fidanlığı' olacak. Geçen yıl yaşadığımız büyük yangının ardından gördük ki meşe, menengiç, ahlat gibi Ege ormanlarına ait olan fakat sayısı hızla azalmış ağaç türleri yangına çok daha dirençli. Benzeri bulunmayan bu özel fidanlıkta, il genelindeki orman restorasyon çalışmalarımıza kesintisiz olarak fidan sağlamak üzere planlı bir üretim yapacağız. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek fidanlığımızda Ege ve Akdeniz Ormanları tanıtım alanı da bulunacak" dedi.

Orman İzmir kampanyası kapsamında İzmirlilerin doğa ile iç içe bir yaşam sürmesini mümkün kılmak için 35 "Yaşayan Park" projesinin başlatıldığını söyleyen Soyer, 35 Yaşayan Park'ın ilki olarak Olivelo Projesi'ni bir yarışma şeklinde düzenlediklerini ve Olivelo alanında uygulama safhasına geçildiğini anlattı.

Törene ayrıca; Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları; Eser Atak, Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, orman köyü muhtarları ve gönüllü itfaiyeciler katıldı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de orman köylülerine yangın tankerlerinin dağıtımı başladı - Son Dakika
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