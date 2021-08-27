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Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti

27.08.2021 09:20

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen bombalı saldırıda ölü sayısı 90'a yükseldi. Yaralıların sayısı ise 150 olarak açıklandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerinin 77'sinin sivil, 13'ünün ise ABD askeri olduğu açıklandı.

28 TALİBAN ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi. Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi. Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

BIDEN İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı. ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı. Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Reuters ajansı Kabil Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırıları DEAŞ'ın üstlendiğini bildirdi.

UYARI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıyla ilgili açıklama geldi: "Bugün (26 Ağustos) Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti

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