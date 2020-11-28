Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

28.11.2020 21:06

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Bursa'da vatandaşların sıklıkla kullandığı işlek cadde ve meydanlar, yollar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, denetim yaparken, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.

Kütahya'da kentin en işlek bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü.

Çanakkale'de rutin yoğunluk yaşanan Demircioğlu Caddesi ile Kordon Boyu'nda sessizlik hakim oldu.

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi boş kaldı.

Bilecik ve Yalova'da da kısıtlamanın başlamasıyla, kentin işlek caddeleri sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri kentlerde denetim yaptı.

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Batı Karadeniz, Kocaeli, Marmara, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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