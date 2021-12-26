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Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak - Son Dakika

Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak

26.12.2021 13:59

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Giriş Sınavı'nın tarihini ilk kez açıkladı. Bakan Özer "5 Haziran 2022 tarihinde LGS'yi yapacağız" ifadelerini kulandı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği Liselere Giriş Sınavı'nın tarihini ilk kez paylaştı. Katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özer, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler" dedi.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

''Meslek eğitimi ülkelerin kalkınmalarında en önemli araç. Eğer siz mesleki eğitimi dizayn etmezseniz, mezunların iş hayatına girdiklerinde eksikleri ortaya çıkar. Bizim MEB olarak en önem verdiğimiz tür mesleki eğitim. Özellikle burada yaptığımız en önemli kırılma noktası. İşverenlerin bu eğitimlerin her noktasında olması. Tüm sektör temsilcilerinin hepsini eğitim her noktasına dahil ettik. Sürekli bir yenilenme içerisindeyiz. Mesleki eğitimin kalitesiyle ilgili işverenlerle birlikte planlıyoruz. İşverenler başarılı öğrencilere burs takviyesinde bulunuyorlar ve mezun olduklarında istihdam sağlıyorlar.

''ÖĞRENCİLER MESLEKİ LİSELERE YÖNELMEYE BAŞLADI''

Kat sayı sorunu da mesleki eğitimlerde büyük sorun yarattı. Şimdi gelinen noktada görüyoruz ki mesleki eğitimde öğrenciler yönelmeye başladılar. Ankara Fen lisesiyle aynı puanda ASELSAN mesleki lise öğrenci aldı. Mesleki eğitimde bir dönüşüm başladı. 99 kat sayısındaki uygulama 10 yılın üzerinde uygulandı. Ve bu travma yavaş yavaş toparlanıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROBLEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mesleki teknik anadolu lisesinde 4 yıllık eğitim var. Mesleki eğitim merkezi ise haftada bir gün okula diğer tüm günlerde işletmelerde eğitim aldıkları bir merkez. Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin tam karşılığı. Teknik anadolu liselerinde eğitim aldıkları alanda istihdam oranı yüzde 10'ların altında.

Türkiye'deki en büyük problemlerden biri şu. Mezunlardan mesleğini yapanlar ile yapmayanlar aynı ücreti alıyor. O zaman ne yapıyorsunuz başka alanlarda istihdam arıyorsunuz. Eğitim aldığı alanda iş yapanların daha yüksek maaş alması lazım. Biz 1.3 milyon öğrencimiz mesleki teknik anadolu liselerinde eğitim alıyor. Mesleki eğitim merkezlerine ağırlık vermemiz lazım.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı, LGS'nin tarihini ilk kez açıkladı: Sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

"MESLEK OKULLARI GERİ DÖNDÜ"

Organize Sanayi Bölgeleri, mesleki eğitim için çok kritik bölgeler. Sayın Cumhurbaşkanımız OSB'lerde mesleki eğitim merkezi kuracağımızın müjdesini vermişti. 164 daha mesleki eğitim merkezleri kurduk. OSB'lerdeki tüm şirketler, oradaki merkezlerden aradığı elemanı bulabilecek. Sanayicimizin "Aradığım elemanı bulamıyoruz" gibi bir mazereti yok. Meslek okulları geri döndü.

Artık MEB dinamik bir şekilde süreci izliyor. Oturuyorum sektör gelsin bana gibi bir durumumuz yok. Herkes ile temas halindeyiz. Normalde bir talep olur sonra bürokrasiye takılır. Şuan tam tersi, bugün karar veriliyor, yarın yapılıyor.

''MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE DEVAM EDENLER 1400 LİRA ALACAK''

Mesleki eğitim merkezlerinin 3 avantajı var. Ortaokul mezunu olmanız yeter, yaş sınırı yok. 4 yıllık eğitimde her ay asgari ücretin 3'te biri kadar maaş alıyorlar. Yeni düzenlemeyle bu maaş yükü tamamen kaldırıldı. Tamamını devlet karşılıyor. Artık mesleki eğitim merkezleri işveren için cazip olmuştur. Kalfalar artık asgari ücretin yarısı kadar maaş alacak. Bunun da tamamını devlet karşılayacak. Yeni durumda artık 2022 yılı itibariyle mesleki eğitim merkezlerine devam edenler 1400 lira para alacaklar. Müthiş bir cazibe var.

İlk defa otellerin içerisine Mesleki Eğitim Merkezleri kuracağız ve ilk defa yabancı dil eğitimi olacak. Tüm okullarımızda fikri mülkiyet ile seferberlik başlattık. Mesleki eğitimde 50 tane ARGE Merkezi kurduk. Bizim hedefimiz 2021 yılında 223 ürünün patentini almaktı. Yüzde yüz oranında hedefi aştık. Şimdi bu kültürü genişletmek istiyoruz.

İLK KEZ YABANCI DİL EĞİTİMİ OLACAK

İlk defa otellerin içerisine Mesleki Eğitim Merkezleri kuracağız ve ilk defa yabancı dil eğitimi olacak. Tüm okullarımızda fikri mülkiyet ile seferberlik başlattık. Mesleki eğitimde 50 tane ARGE Merkezi kurduk. Bizim hedefimiz 2021 yılında 223 ürünün patentini almaktı. Yüzde yüz oranında hedefi aştık. Şimdi bu kültürü genişletmek istiyoruz.''

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Tragger, Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak - Son Dakika
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