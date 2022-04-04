Son dakika! POLİS MEMURU, MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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Son dakika! POLİS MEMURU, MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YAŞAMINI YİTİRDİ

04.04.2022 12:48

Son dakika haber: MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan polis memuru Aytaç Babayiğit (48), hastanede hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan polis memuru Aytaç Babayiğit (48), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Ö.K.'nin (38) temizlediği beylik tabancası ateş aldı. Ö.K.'nin silahından çıkan kurşun, aynı odadaki 28 yıllık polis memuru meslektaşı Aytaç Babayiğit'in sol kasığına isabet etti. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Babayiğit, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babayiğit, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Aytaç Babayiğit için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Daha önce Kocaeli, Elazığ ve Sakarya'da görev yaptığı belirtilen Babayiğit'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ortaca Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak polis eskortu eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirildi. Törene şehidin eşi Melek, çocukları Hakkı (22), Ecrin (10) ve Ceylin Babayiğit (18), Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehit polis memuru Aytaç Babayiğit'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehit polisin eşi ve çocuklarının tabuta sarılıp, ağlaması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından yapılan duanın ardından Babayiğit'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, polis eskortu eşliğinde, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'a uğurlandı. Şehidin eşi Melek Babayiğit ve çocuklarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Arkadaşının ölümüne neden olan polis memuru Ö.K.'nin ifadesi alınıp, hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika! POLİS MEMURU, MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika! POLİS MEMURU, MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika! POLİS MEMURU, MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YAŞAMINI YİTİRDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! POLİS MEMURU, MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! POLİS MEMURU, MESLEKTAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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