Bakan Ersoy: Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür - Son Dakika

Bakan Ersoy: Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk diasporasının yeni nesillerini asimilasyondan korumak ve anavatanla bağlarını güçlendirmek bütüncül bir strateji ile mümkündür" dedi.

Bakan Ersoy: Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk diasporasının yeni nesillerini asimilasyondan korumak ve anavatanla bağlarını güçlendirmek bütüncül bir strateji ile mümkündür" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapanış programına katıldı. Programa, Bakan Ersoy'un yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ve çok sayıda yetkili katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, ülkelerin kamu diplomasisindeki gücünün diasporalarının etkinliğiyle de paralellik gösterdiğini belirterek, "Dolayısıyla, bulundukları ülkelerin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatında fark yaratabilen güçlü birer diaspora oluşturmak bir diğer hedefimiz olmalıdır. İşte burada da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız yani YTB, Türkiye'nin en önemli aktörlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Türk diasporasının yeni nesillerini asimilasyondan korumak ve anavatanla bağlarını güçlendirmesinin bütüncül bir strateji ile mümkün olabileceğini bildiren Bakan Ersoy, "YTB'nin gerçekleştirdiği sivil toplum proje destekleri, burs, staj, gençlik, kültür ve anadil programları bunun bir parçasıdır. Aynı zamanda yurt dışındaki insanlarımızın taleplerini kurumlarımıza aktararak, mevzuat çalışmaları için koordinasyonu sağlaması da bu bütüncül stratejinin gereğidir" şeklinde konuştu.

Türk diasporasının temellerinin 1960'larda atıldığını anımsatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"1961'de Almanya ile başlayan süreç, takip eden altı yıl içinde Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avustralya ile yapılan iş gücü anlaşmalarıyla devam etti. Aradan geçen 60 yılda Türkler misafir işçi statüsünden çıkıp, bulundukları ülkelerin vatandaşlığını alarak toplumun asli unsurları haline geldiler. Bugün ise 6 milyonu aşan nüfuslarıyla dördüncü nesle ulaşmış; ekonomiden bilime, sanattan spora, her alanda dünya çapında değer üreten bir güce dönüşmüşlerdir. Bu insanlarımızın ihtiyaçları zaman içinde artıp nitelik değiştirirken, devletimizin onlar için sunduğu hizmetler de daha çeşitli ve kapsamlı hale gelmiştir. Özellikle son 10 yılda Türkiye'nin yakaladığı gelişme ivmesi, yurt dışındaki Türklerin hayatına da yansımıştır. Kamu diplomasisi ve farklı dış politika imkanlarının daha etkin kullanılması ile birlikte, Türk diasporasını güçlendirmek ve Türkiye ile bağlarını en üst seviyede muhafaza etmek için çeşitli önlemler art arda hayata geçirilmiştir."

Devletin sunduğu tüm imkanların günün şartlarına göre sürekli geliştirilmekte ve çeşitlendirilmekte olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Böylece, diasporamızın büyük potansiyelinin daha da artırılmasına katkı sağlanacaktır. 'Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi' bu anlayışın bir sonucudur. Proje süresince son derece geniş ölçekte mevzuat derlemeleri, hizmet envanteri oluşturma çalışmaları ve vatandaşlarımızın taleplerini içeren raporlamalar gerçekleştirdik. İstişare toplantıları düzenlendi. Kamu kurumlarımız YTB'nin koordinasyonunda, 2019 yılının başından bugüne kadar 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirmeyi hayata geçirdiler. Boşanma kararlarının tescilinden, yabancı ehliyet süresine, çocukların vatandaşlığının korunmasından emeklilerin yarı zamanlı çalışmasına uzanan bu kapsamlı çalışma, yurt dışındaki insanlarımızın ülkemize aidiyet ve devletlerine güven duygusunu güçlü bir şekilde pekiştirmiştir" diye konuştu.

Projenin kapanış toplantısını yaptıklarını ancak hizmette son diye bir kavram olmadığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, proje sırasında gerçekleştirilen anketlerin ve odak görüşmelerin ortaya koyduğu 35 ayrı konu başlığında kamu kurumlarımızla mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecek. Mavi Kartlıların nüfus kaydı sorgulama ve erişim sorunlarının giderilmesi,

Yurt dışındaki hükümlülerin vesayet altına alınması, yerinden öğretmen istihdamına yönelik düzenlemelerin yapılması, Türkiye'de ikamet eden mavi kartlıların genel sağlık sigortası primleri, diaspora gençleri ve uluslararası öğrencilere Türkiye'de staj yapma imkanı sağlanması gibi çok önemli başlıklar öne çıkıyor. İnşallah daha güçlü bir Türk diasporası için kurumlarımız arasındaki iş birliği ve dayanışma ruhunu devam ettirerek nice güzelliklere hep birlikte imza atacağız."

(İHA)

Mehmet Nuri, Turizmi, Bakan, Kamu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi Yurda kaçak yollarla sokulan "Rhesus" cinsi 2 maymun koruma altına alındı Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü
Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı         
17:24
Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı         
16:59
Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim         
16:58
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı         
12:41
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:35:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Ersoy: Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei