TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'nın duruşması ertelendi - Son Dakika
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TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'nın duruşması ertelendi

23.12.2022 16:03

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 28 Aralık'a ertelendi.

Katıldığı bir programda Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakim karşısına çıktı. Mahkeme hakkında 7,5 yıl hapis cezası istenen Fincancı'nın tutukluluk haline devam kararı verirken duruşma ise 28 Aralık tarihine ertelendi.

"BİR UZMAN OLARAK PAYLAŞTIĞIM GÖRÜŞÜM KRİMİNALİZE EDİLİYOR"

Savunmasını yapan tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı, mahkemede suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Fincancı, "Bu yaşıma kadar elimden geldiğince bir yurttaş, bir adli tıp hekimi olarak görevlerimi eksiksiz yerine getirdiğime inanıyorum. Yıllarımı verdiğim adli tıbba hele ki zehirli toksik silahlar hakkında birçok makale yazmış biri olarak, bilimsel bir tartışma yerine linç girişiminde bulunanlara bir çift sözüm var. Bir adli tıp uzmanı olarak paylaştığım görüşüm kriminalize edilmeye çalışılmaktadır. Propaganda iddiası ile suçlandığım yayın 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Ben yayında kısaca bir ön tanıdan söz ettim. Yayında belirttiğim tıbbi görüş bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz" dedi.

"MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞIMSIZ MIYDI?"

Fincancı, "Tanıya erişebilmek için de etkili ve bağımsız bir soruşturma ve belgeleme gerekmektedir. Neyse ki Milli Savunma Bakanlığı, Meclis'te soruşturma yapacağını söyledi. Ama bağımsız mıydı? Hayır. Bir insan hakları savunucusu olarak ifade özgürlüğü ve toplumun haber alma hakkını savunma sorumluluğum vardır. Bir kamusal entelektüel olarak soru sorma, kamuya hakikat bildirme talebim bilim insanı sorumluluğunun yanı sıra yurttaş olmamın sorumluluğundandır. Hekimlik insana dair. İnsanlığa karşı suçların karşısında durmaktan, zeytinimize, arımıza sahip çıkmaya, savaşlardan iklim değişikliğine kadar her türden halk sağlığına zarar veren unsurun karşısında durmaktır. Nazım Hikmet'in de dediği gibi 'yaşamak ciddi iştir'" diyerek savunmasını tamamladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AVUKATININ KATILMA TALEBİNE RET

Milli Savunma Bakanlığı avukatı, duruşmaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, Milli Savunma Bakanlığının suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle talebini reddetti. Bunun üzerine bakanlık avukatı yeniden söz alarak "Sanığın sözleri, TSK'ya asılsız bir iftiradır. Katılma gerekçemizi bildirmek istiyoruz" dedi. Mahkeme başkanı itirazlarını sonra yapabileceğini belirterek talebi reddetti. Bunun üzerine MSB avukatı salondan ayrıldı. Duruşma Fincancı'nın avukatlarının savunma yapmasıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle göndermişti.

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Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'nın duruşması ertelendi - Son Dakika
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