Son dakika yaşam: Şahinbey Belediyesi'nden ülkeye kan, Gazze'ye 5 ambulans desteği - Son Dakika

Her yıl geleneksel olarak kan bağışı kampanyası düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez sadece kan bağışı kampanyası ile yetinmeyerek, Gazze'ye tam donanımlı 5 tane ambulans desteğinde bulunurken, kan veren vatandaşlara da kura ile 100 bisiklet hediye etti.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılayı'nın birlikte gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında; ülkemizdeki kan talebini karşılamaya yardımcı olmak ve vatandaşlara kan bağışı bilincini kazandırmak amacıyla, kan bağışı kampanyası düzenledi. Düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.

Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans

Sosyal belediyecilik anlamında örnek projelere imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunlara bir yenisini daha ekleyerek, İsrail zulmüne ve baskılarına maruz kalan Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans göndermek için Türk Kızılayı Genel Müdürü Kerem Kınık ile protokol imzaladı.

Kan bağışçılarına hediye 100 bisiklet

Şahinbey Belediyesi kan vermeyi teşvik etmek amacıyla 100 kan bağışçısına bisiklet hediye etti. Bugüne kadar toplamda 17 bin 751 ünite kan bağışı toplayan Şahinbey Belediyesi, bu sayıyı daha da arttırmak için kan bağışı yapan vatandaşlar arasında kura çekerek 100 kan bağışçısına bisiklet hediye ediyor.

"Kızılay'a yıl boyunca kan vererek destek olmalıyız"

Vali Davut Gül, verilen kanın başka birilerine hayat verdiğini belirterek, "Bu organizasyonu yapan başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere bütün ekibine Ankara'dan bu organizasyon için gelen Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'a ve bu organizasyona destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor hastalıklar devam ediyor. Bu hastalıklar içerisinde ihtiyacımız olan kanı Kızılay aracılığıyla temin ediyoruz. Bu anlamda da burada verdiğiniz her bir katkı birilerine kan olacak birilerine can olacak. Belki de en yakınlarınızın o sıkıntıdan kurtulmasına vesile olacak. Bu tür organizasyonların önemi başımıza kötü bir olay gelmeden anlaşılmıyor. Ancak bir yakınımıza kan ihtiyacımız olduğunda, kendimize kan ihtiyacımız olduğunda nasıl her tarafı aradığımızı, nasıl o kanı bulmak için elimizden geleni yaptığımızı biliyoruz. Burada yapacağımız kan bağışları gerekli olduğunda herhangi bir paniğe kapılmadan stokta olan kanlar olacak. Bu vesileyle de Kızılay'a sadece bugün değil yıl boyunca destek vermek gerekiyor" dedi.

"Kan bağışı sürekli olmalı"

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Valimizin himayelerinde, Şahinbey Belediyesi Başkanımızın önderliğinde pek çok insana şifa olacak binlerce ünite kan inşallah buradaki, bağışçılarında desteği ile toplanacak. Bağışlanan her bir ünite kan için de doğaya bir fidan dikiyoruz. Dolayısıyla bugün hem kan vereceğiz hem de doğaya binlerce fidan da dikmiş olacağız. Ben tekrar buraya gelerek kan veren, kan bağışlayan, fedakarlık yapan bütün bağışçılarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bunun her gün devam etmesi gerekiyor. Düzenli kan bağışçılığı çok önemli. Bir ünite kan ile 3 kişiye can olabiliyorsunuz. Hayata tutunmasına vesile olduğunuz binlerce can adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Filistinli kardeşlerimiz yardıma muhtaç"

Gazze'de her yerin vurulduğunu ve şehrin çok ağır hasar aldığını belirten Dr. Kerem Kınık, "Filistin topraklarında genel olarak devam etmekte olan ve zalime duyarsız kalmayan tüm bağışçılarımıza şükranlarımız sunuyorum. Özellikle acil ihtiyaç noktasında çok fazla ihtiyaç var. Gazze'de neredeyse Marmara depreminin yıktığı bina kadar bina yıkıldı. Şu anda 75 bin insan evsiz ve 2 bin civarında insan yaralı. Filistinli kardeşlerimiz bu anlamda yardımlarımıza muhtaç. Filistin Yaralı, 'Uzat Elini' kampanyamızın ilk dakikalarından itibaren valiliklerimiz, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız duyarsız kalmayarak bizlere destek oldular. Bu çerçevede Şahinbey Belediyemiz tam donanımlı 5 ambulansı Gazze'ye gönderiyor. Bu destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Vatan için can, millet için kan veririz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşları kan bağışına teşvik etmek istediklerini ifade ederek, "Geçen yıldan bu yana Covid-19 ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte kan stoklarında ve kan bağışlarında azalma meydana geldi. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu yıl 12'ncisini düzenlediğimiz kan bağışı kampanyaları ile insanları kan bağışına teşvik etmek istiyoruz. 'Vatan İçin Can Millet İçin Kan Veririz' sloganıyla başlattığımız kan bağışı kampanyamızın hazırlıklarına günler öncesinden başladık. Hedefimiz Kızılayımızın kan ihtiyacını karşılamak. Bugüne kadar toplamda 17 bin 751 ünite kan bağışı toplandı. Bu sayımızı daha da arttırmak istedik ve bunun için küçük bir teşvik yapalım dedik. Kan bağışı yapan vatandaşlarımız arasında kura çekerek 100 bağışçımıza bisiklet hediye edeceğiz. Kan bağışına vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Valimize, Kızılay Genel Başkanımıza, Büyükşehir Başkan Vekilimize, Kaymakamlarımıza, Kurum amirlerimize, Sivil toplum kuruluşlarımıza ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Gazze'ye 5 ambulans gönderiyoruz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Gazze'deki Müslümanlara tam donanımlı 5 ambulans göndermek için protokol imzaladıklarını belirterek, "Gazze ile kardeş belediyeyiz. Daha öncede oraya çeşitli yardımlarımız olmuştu. Yirmi gün önce Kızılay Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık ile yaptığımız görüşmede Gazze'nin 5 tane tam donanımlı ambulansa ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de meclis kararımızı aldık ve Gazze'deki kardeşlerimize tam donanımlı 5 ambulans gönderiyoruz. Bu anlamda destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Şahinbey Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP