Sony 2021 Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Sony'nin her yıl verdiği Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Birinciliği Zimbabwe'den "Afrikalı Viktoryen" portresi ile Tamary Kudita kazandı.

Birinciliği kazanan Kudita, "Fotoğrafım, kökleri tarihte olan güncel varlığa bir saygı niteliğinde. Eserimin merkezinde, Afrika'nın temsilinin önemi var. Zimbabve sanatını ortaya koymama imkan tanındığı için müteşekkirim" dedi.

Öğrenci yarışmasını Stellenbosch Tasarım ve Fotoğraf Akademisi'nden Coenraad Heinz Torlage "Güney Afrikalı Genç Çiftçiler" serisi ile kazandı.

Proje, güvenlik ve kuraklık kaynaklı zorlukları ortaya koyarak, Güney Afrika'nın gelecek kuşak çiftçilerinin karşı karşıya olduğu toprak sahipliği tartışmalarına işaret ediyor.

Yılın Genç Fotoğrafçısı ödülü ise "Gerçekten kaçış yok" adlı fotoğrafıyla, Hindistan'dan 19 yaşındaki Pubarun Basu'ya verildi.

Belgesel dalında ise birincilik Kenya'daki krizantem çiçeği üretimini fotoğraflayan İtalyan Vito Fuco'nun oldu.

Manzara dalında ise "Sessiz mahalle" fotoğrafı ile İranlı Majid Hojjati 1. oldu.

Hojjati eserini, "İşte sessiz mahalleler: İnsanlığın varlığından muaf yerler. Sessizliklerinin gürültüsü her yerden duyulabiliyor. Ancak biz bu yerlerde hiçbir şey duymamaya mahkumuz" sözleriyle anlattı.

İngiltere'nin kuzeyinde yaşayanları fotoğrafladığı serisiyle İngiliz Craig Easton "Yılın Fotoğrafçısı" ödülünü kazandı.

Easton, yazar ve aakdemisyen Abdul Aziz Hafız ile işbirliği yaparak Blackburn, Lanceshire'daki mahallelere odaklandı.

Mimari fotoğraf dalındaysa ödül, hayvan krematoryumuna dönüştürülen eski bir askeri binayı gösteren fotoğrafıyla Çek Cumhuriyeti'nden Tomas Vocelka'nın oldu.

Yaratıcılık dalında birincilik NASA fotoğraflarıyla Jet Propulsion Laboratory fotoğraflarını birleştiren İngiliz Mark Hamilton'ın oldu.

Çevre dalında ödülü, "sıfır emisyona geçiş" serisiyle İtalyan Simone Tramonte kazandı. Fotoğraf, on yıllar içinde fosil yakıtlardan, enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklardan üretmeye geçen İzlanda'dan.

İngiltere'den Laura Pannac çeşitli insan portreleriyle Portfolyo ödülünü aldı.

Spor dalında ödül Suriye'nin Halep şehrinde çektiği "Savaş ve korku yerine spor ve eğlence" adlı fotoğrafıyla Anas Alkharboutli'nin oldu.

Fotoğrafta Halep yakınlarında bir karate okulu görülüyor. Burada amaç, çocukların savaşın travmasından kurtulmalarına yardım etmek.

Vahşi yaşam ve doğa alanındaki ödülü ise Luis Tato kazandı. Tato, Doğu Afrika'daki çekirge istilasını fotoğrafladı.