Sosyal medya hesapları "Dünya Kahvaltı Günü"nde Van kahvaltısı fotoğraflarıyla renklenecek - Son Dakika

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Van kahvaltısının tanıtımına katkı sunulması amacıyla haziranın ilk pazar günü düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bu yıl da festival yerine sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla kutlanacak.

Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına ve Van'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerinin ikincisini 6 Haziran'da gerçekleştirecek.

Etkinlikte, Van'ın yanı sıra yurdun dört bir yanında ve birçok ülkede yaşayan Vanlılar ile kahvaltı tutkunlarının evlerinde hazırlayacağı birbirinden güzel kahvaltı soflarının görüntüleri, belirlenecek başlık altında sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

İlki geçen yıl gerçekleştirilen ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla desteklediği "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğine, bu yıl da yoğun katılım sağlanması için hazırlıklar sürüyor.

Yöreye özgü lezzetlerle öne çıkıyor

Van'ın en önemli kültürel miraslarından Van kahvaltısında, yaylalarda yetişen endemik karışımla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", tereyağı ve öğütülmüş buğdayla yapılan "kavut" gibi 20 çeşit ürün yer alıyor.

Yöreye özgü ürünlerle hazırlanan Türk Patent ve Marka Kurumu "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" sahibi Van kahvaltısı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, 1 Haziran 2014'te 51 bin 793 kişiye kahvaltı ikram ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini anımsattı.

Van kahvaltısını, diğer coğrafyalardaki kahvaltılardan ayıran özellikleri ortaya koymak için "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerini başlattıklarını belirten Takva, "Etkinliğimiz yoğun ilgi gördü. Birçok ülkeden, bütün şehirlerden insanlar hazırladıkları kahvaltı soflarıyla etkinliğimize destek verdi. Avrupa Birliği delegasyonu ciddi destek sağladı. Brüksel'de Avrupa Birliği delegasyon başkanı paylaşım yaptı. Bu yıl da Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Kaymakçı bu işi çok sahiplendi. Geçen yıl da destek vermişti. Bu yıl salgın olmasa belki Dışişleri Bakanlığının bahçesine kahvaltı sofrası kurarak etkinliğimizi gerçekleştirecektik." diye konuştu.

"BM ve TBMM'den haziran ayının ilk pazarının Dünya Kahvaltı Günü olarak ilan edilmesi için talepte bulunduk"

Bütün ülkelerden, kentlerden insanların kendi kahvaltı kültürleri ile etkinliğe katılmaları konusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Takva, şöyle devam etti:

"Van kahvaltısında 20'ye yakın ürünün 4'ünü tescillemiş bulunuyoruz. Geçen yıl, Japonya'dan ABD'ye, Şili'den Meksika'ya, Kanada'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'den Arap ülkelerine, İran'dan, Rusya'dan birçok kişi etkinliğimize video ve fotoğraflarla destek verdi. Bütün insanlardan en önemli beslenme öğünü olan kahvaltı sofralarını 6 Haziran Pazar günü saat 11.00'de hazırlayarak bir paylaşımla kutlamalarını diliyor ve bekliyoruz. Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var. Bu mutluluğu bütün dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bu artık sahiplenilen bir mesele oldu. Biz bunu uluslararası kurumlar nezdinde de tescillemeye çalışıyoruz. BM Genel Sekreterliği ve TBMM Başkanlığından her yıl haziran ayının ilk pazar gününün Dünya Kahvaltı Günü olarak ilan edilmesi için talepte bulunduk."

"Kahvaltının tanıtımına ilişkin etkinlikleri önemsiyoruz"

Kahvaltı salonu işletmecisi Faris Gül ise Van kahvaltısını yeme içme etkinliği olarak görmediklerini, kültür olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu kültürü dünyaya tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Fuarlarda, organizasyonlarda her zaman varız. Dünyanın her yerinde Van kahvaltısının bilinirliğinin artırılması yönünde programların düzenlenmesini istiyoruz. Van kahvaltısının birinci özelliği doğal olması. Otlu peynirimiz, kavut, murtuğa, Van kavurması, cacığımız, tereyağımız doğal ve yöresel ürünler. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden en güzel kahvaltı sofralarını paylaşacağız. Kahvaltının tanıtımına yönelik etkinlikleri önemsiyoruz ve herkesten bu konuda destek bekliyoruz."