Spor Alanyaspor kalecisi Haydar Kalecilerle alakalı büyük bir şanssızlık var

Spor Alanyaspor kalecisi Haydar Kalecilerle alakalı büyük bir şanssızlık varEngin ANAK ALANYA ( Antalya ), ( DHA ) - Aytemiz Alanyaspor 'un kaptanı ve kalecisi Haydar Yılmaz , Ben bu ligde var olabilecek kaleci olduğumu düşünüyorum ama bir takım şanssızlıklar yaşıyorum. Türk futbolunun geneline bakacak olursak bu sezon zaten kalecilerle alakalı büyük bir şanssızlık var dedi.Aytemiz Alanyaspor, devre arası kamp çalışmalarını sürdürürken, takımda 6 sezondur file bekçiliğini yapan kaptan Haydar Yılmaz, kamp hakkında bilgi verdi. Pozitif bir kamp süreci geçirdiklerini belirten 34 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz, Verimli bir kamp geçiyor. Tabii ki aşırı yorgunluklar da oluyor. Hocalarımız amacına uygun çalışmalar gerçekleştiriyor. Keyifli ve moralli geçen kamp dönemindeyiz. Bizim için bu zamanın handikap olan kısmı ise hava şartları oldu. Alanya'da son zamanlarda aşırı ve yoğun bir yağmur var. Soğuklar etkiliyor ama bu da bizim hızımızı kesmiyor. Çalışmalara son sürat devam ediyoruz. Önümüzde 3-4 günlük bir kamp süreci daha var. İnşallah düzgün şekilde, hatasız ve kazasız bütün takım arkadaşlarım adına iyi geçmesini umuyorum dedi.DAHA İYİ OLMAK İÇİN DAHA SIKI ÇALIŞACAĞIZLigde geçirdikleri geçmiş 2 sezona benzer bir sezon yaşadıklarını belirten Haydar Yılmaz, Alanyaspor'da 6 sezondur forma giyiyorum. Geçen 2 sezona nazaran aslında çok fazla değişiklik yok. Bu puanlama da aynı zaten. Süper Lig'de 3'üncü sezonum, 18 puanla devreyi görüyoruz ama geçen senelere göre ben aslında biraz da ümitliyim. Çünkü kalitesi, enerjisi ve sinerjisi daha yüksek bir kadro yapımız var. Tabii ki ikinci yarı ilk yarıya göre maçlar bakımından çok zorlu geçeceğinin farkındayız. Biz de ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Daha iyi olmak için daha sıkı çalışacağız, daha iyi birlik ve beraberlik ortaya koyacağız. Taraftar ise şehri yalnız bırakmayacak, böylelikle üstesinden geleceğiz diye konuştu.VAR SİSTEMİ OLUMLUVAR sistemini de değerlendiren kaleci Haydar Yılmaz, şöyle dediVAR sistemi geldiğinden bu yana Türkiye 'de penaltı daha sık olmaya başladı. VAR sistemi bu anlamla da olumlu, ofsaydı da etkiliyor. Tabii ki olumlu yönleri de var. Büyük takımlar çok puan kaybetti. Geçen sezonlara göre çok enteresan maçlar yaşandı. VAR sistemi olumlu etki yaşatıyor bence Türk futbolunda.ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR GÖRÜNÜYORBir gazetecinin 'Süper Lig'de bu sence kim şampiyon olur' sorusuna da cevap veren Yılmaz, Şu an lig çok karışık, en büyük favori aday Başakşehir görünüyor şu an. Kasımpaşa da bir sürpriz yaptı, şu an için Malatya 'nın da iyi bir gidişatı var. Şampiyon Başakşehir olur diye tahmin ediyorum. Şampiyonluğa daha yakın, oynadığı futbolda ortada ve iyi transferler de yapıyor. Onlar daha şanslı gibi geliyor sanki bana dedi.KALECİLERLE ALAKALI BÜYÜK BİR ŞANSIZLIK VARKendi performansını da değerlendiren Haydar Yılmaz, şunları söylediGeçen sezonlara göre bu sezonun başından devre arasına kadar olan performans bireysel olarak açıkçası kendi adıma tatmin olmadım. Kötü kaleci miyim tabii ki değilim, kendimin de farkındayım ve iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Bu bir megalomanlık olarak algılanmasın kesinlikle, kişi kendini bilir. Ben bu ligde var olabilecek kaleci olduğumu düşünüyorum ama bir takım şanssızlıklar yaşıyorum. Türk futbolunun geneline bakacak olursak bu sezon zaten kalecilerle alakalı büyük bir şanssızlık var. Volkan Demirel gibi üst düzey bir kaleci kadro dışı kaldı. Volkan Babacan geçen yıllarda milli takımda oynayan ve ligi omuzlayan bir kaleci oynamıyor. Onur Kıvrak kadro dışı, kötü bir süreçte, Beşiktaş 'a alınan kaleci Karius inişli çıkışlı grafik sergiliyor.