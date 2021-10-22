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Futbolu efsaneleri Antalya'da buluşuyor - Son Dakika

Futbolu efsaneleri Antalya'da buluşuyor

22.10.2021 12:26
Futbolu efsaneleri Antalya'da buluşuyor

Futbolu efsaneleri Antalya'da buluşuyorAntalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği Ankara işbirliğiyle 'Efsaneler Kupası' futbol turnuvasının bu yıl altıncısı düzenlenecek.

Futbolu efsaneleri Antalya'da buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği Ankara işbirliğiyle  'Efsaneler Kupası' futbol turnuvasının bu yıl altıncısı düzenlenecek. 6 Kasım'da yapılacak turnuvaya Tanju Çolak, Hamit Altıntop, Hasan Şaş, Sabri Sarıoğlu, İbrahim Yattara, Fabian Ernst ve Ivan Klasnic gibi eski ünlü futbolcular katılacak.

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki turnuvanın bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek. 'Efsaneler Kupası'nda Türk ve Alman futbolunun efsane isimleri yeşil sahada buluşacak. Antalya'da futbol şöleni yaşatacak turnuva 6 Kasım Cumartesi günü Limak Arcadia Sport Resort Hotel'de gerçekleşecek.

EFSANE FUTBOLCULAR SAHADA

Turnuvaya Antalyaspor, Werder Bremen, Galatasaray, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler veteran takımları ile Akdeniz University All Star Team ve Acun Medya takımları katılıyor. Giriş ve katılımların ücretsiz olacağı maçlarda Tanju Çolak, Hamit Altıntop, Hasan Şaş, Sabri Sarıoğlu, İbrahim Yattara, Ümit Davala, Fabian Ernst, Mehmet Aurelio ve Christoph Daum gibi birbirinden efsane isimler sahada ter dökecek.

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Futbolu efsaneleri Antalya'da buluşuyor
Futbolu efsaneleri Antalya'da buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Almanya, Antalya, Futbol, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Futbolu efsaneleri Antalya'da buluşuyor - Son Dakika


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