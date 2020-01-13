Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı - Son Dakika
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Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı' başladı.

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı' başladı.

Çalıştayın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Süper Lig kulüplerinden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ali Ağaoğlu ile diğer kulüp başkanları ve federasyon başkanları katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıyla çalıştay başladı. Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından sonra basın mensupları salondan çıkarıldı.

5 ayrı salonda 17 Ocak'a kadar gerçekleşecek olan çalıştayın ilk gününde Türk futbolu katılımcılar tarafından masaya yatırılacak, sorunlar ve çözümler değerlendirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çalıştaya katılanlardan görüntüler

Genel detaylar


- Ankara
Mehmet Kasapoğlu, Servet Yazıcı, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
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