Suat Kılıç'tan Haberler.com'da dikkat çeken Fatih Erbakan açıklaması - Son Dakika
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Suat Kılıç'tan Haberler.com'da dikkat çeken Fatih Erbakan açıklaması

Suat Kılıç\'tan Haberler.com\'da dikkat çeken Fatih Erbakan açıklaması
21.06.2026 16:58
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com'da Melis Yaşar ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un konuğu oldu. Kılıç, D-8, cumhurbaşkanlığı adaylığı, Cumhur İttifakı, ekonomi ve mülakat tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com'da Melis Yaşar ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un konuğu oldu. Programda dünya siyaseti, D-8'in önemi, Milli Görüş çizgisi, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları, Cumhur İttifakı ile ilişkiler, Türkiye ekonomisi ve kamuda mülakat uygulaması gibi birçok başlık ele alındı. Suat Kılıç, dünyada adaletsiz bir düzen bulunduğunu belirterek, “Dünyada kapitalist, sömürgeci ve güçlünün haklı sayıldığı, haklının hakkını alamadığı adaletsiz bir düzen var” dedi. D-8 projesine de değinen Kılıç, merhum Necmettin Erbakan'ın bu alandaki vizyonuna dikkat çekerek, “D-8 Zirvesi, İslam dünyasında bir milyarlık bir nüfusu bir araya getiriyor” ifadelerini kullandı.

Suat Kılıç'tan Haberler.com'da dikkat çeken <a class='keyword-sd' href='/fatih-erbakan/' title='Fatih Erbakan'>Fatih Erbakan</a> açıklaması

D-8 PROJESİ VE MİLLİ GÖRÜŞ VURGUSU

Programda D-8 projesi üzerinden değerlendirmelerde bulunan Suat Kılıç, merhum Necmettin Erbakan'ın ortaya koyduğu vizyonun bugün de önemini koruduğunu söyledi. Kılıç, “Erbakan Hocanın D-8 projesi dahiyane bir fikirdir” diyerek, bu yapının İslam dünyası açısından stratejik bir değere sahip olduğunu ifade etti. D-8'in yalnızca ekonomik ya da siyasi bir birliktelik değil, aynı zamanda geniş bir coğrafyada ortak irade oluşturma imkanı sunduğunu belirten Kılıç, İslam dünyasında büyük bir nüfusun aynı çatı altında buluşmasının önemine dikkat çekti. Kılıç, dünyada güçlü olanın haklı sayıldığı bir düzen bulunduğunu belirterek, bu yapıya karşı adil bir dünyanın inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Suat Kılıç, farklı dönemlerde Türkiye siyasetinde etkili olan liderlerin ve kadroların oluşumunda merhum Erbakan'ın büyük emeği olduğunu da dile getirdi. Kılıç, “Balkonda fotoğraf veren liderlerin tamamında merhum Erbakan hocamızın emeği var” ifadelerini kullanarak, Milli Görüş hareketinin Türkiye siyasetindeki etkisine vurgu yaptı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın siyasi çizgisine de değinen Kılıç, Erbakan'ın Milli Görüş ve adil düzen değerlerinin hayata geçebilmesi için partisinin iktidara gelmesini hedefleyen bir siyasi lider olduğunu ifade etti. Kılıç, “Dr. Fatih Erbakan, milli görüş ve adil düzen değerlerinin hayat bulabilmesi için partimizin iktidara gelmesini düşünen bir siyasi lider” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI VE İTTİFAK TARTIŞMALARI

Programda cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin de konuşan Suat Kılıç, mevcut durumda ortak bir aday üzerinde ittifak sağlandığına yönelik bir tablo olmadığını söyledi. Kılıç, “O balkonda bulunan liderlerin ortak bir cumhurbaşkanı adayı yok” diyerek, farklı siyasi aktörlerin aynı zeminde görünmesinin ortak aday anlamına gelmediğini belirtti. Kılıç, “Şu anda cumhurbaşkanı adaylığı için bir isim üzerinde ittifak mevzu bahis değil” ifadeleriyle, 2028 seçimlerine ilişkin adaylık tartışmalarının henüz netleşmediğini vurguladı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı etrafında yapılan değerlendirmelere de değinen Kılıç, uzun süredir siyasete ara vermiş bir ismin yeniden adaylığı kabul edeceğini düşünmediğini söyledi. Suat Kılıç, “14 yıl siyasete ara vermiş Sayın Abdullah Gül'ün, 2028 yılında kimden teklif gelirse gelsin cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul edeceğini düşünmüyorum” dedi. Kılıç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ise toplum üzerinde bir inandırıcılık algısına sahip olduğunu belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan'ın toplum üzerinde bir inandırıcılık algısı var” ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'ndan gelecek olası bir teklife ilişkin de net konuşan Kılıç, Fatih Erbakan'ın bu konuda kapıları kapattığını söyledi. Kılıç, “Cumhur İttifakı'ndan gelecek bir teklife, Genel Başkanımız Fatih Erbakan kapıları kapattı” dedi. Kılıç ayrıca, “Cumhur İttifakı'ndan da bize bir teklif gelmez, eğer gelecek olsaydı belediye başkanlarımızı saflarına katmazlardı” sözleriyle ittifak ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu. Suat Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden yürütülen cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da dikkat çekerek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kimseyi cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlamanın rampası değildir” ifadelerini kullandı. Kılıç, mevcut siyasi ortamda iktidar partisini desteklemeyi düşünmeyen milyonlarca seçmenin alternatif arayışı içinde olduğunu, bu durumun da Fatih Erbakan'ın işini zorlaştırdığını söyledi.

Suat Kılıç'tan Haberler.com'da dikkat çeken Fatih Erbakan açıklaması

EKONOMİ POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ VE MÜLAKAT ÇIKIŞI

Suat Kılıç, programda Türkiye ekonomisine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dış borç yüküne de dikkat çeken Kılıç, “Bugün, Türkiye'nin 565 milyar dolar dış borcu var” ifadelerini kullandı. Ekonomik performansa ilişkin değerlendirmesinde ise mevcut tabloyu ağır sözlerle eleştirdi. Kılıç, ekonomide yaşanan sorunların vatandaşın gündelik hayatına doğrudan yansıdığını belirterek, hayat pahalılığı, enflasyon ve borç yükünün Türkiye'nin öncelikli meseleleri arasında yer aldığını ifade etti. Yeniden Refah Partisi'nin ekonomi politikalarına ilişkin farklı bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Kılıç, adil düzen ve üretim odaklı ekonomi vurgusu yaptı. Programda kamuya alımlarda mülakat uygulamasına ilişkin de konuşan Suat Kılıç, devlet mülakatlarının tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi. Kılıç, “Devlet, mülakatları tamamen kaldırmalı ve bunu istisna haline getirmeli” ifadelerini kullandı. Kılıç, mülakat uygulamasının gençler arasında adalet duygusunu zedelediğini belirterek, kamuda liyakat esaslı bir sistemin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Devlet kadrolarına girişte objektif kriterlerin esas alınması gerektiğini vurgulayan Kılıç, mülakatın ancak istisnai alanlarda ve çok sınırlı şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

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Son Dakika Suat Kılıç Suat Kılıç'tan Haberler.com'da dikkat çeken Fatih Erbakan açıklaması - Son Dakika

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