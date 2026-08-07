Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi TBMM'de kabul edildi

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi TBMM\'de kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Teklifle çocukların yaş gruplarına göre ceza sorumluluğu yeniden belirlenirken, bazı ağır suçlarda yaş indiriminin uygulanmaması ve çocukların silaha erişmesine neden olan kişilere hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren ‘ Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi.

CEZA SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Kabul edilen maddelere göre, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a yeni madde ihdas ediliyor. Buna göre, ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu olmayacak ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacak. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, bu kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 9 yıldan fazla olamayacak.

Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Diğer cezaların üçte biri indirilecek ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 15 yıldan fazla olamayacak.

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" hükmü kapsamında yaş indirimine yönelik düzenlemede değişiklik yapıldı. Buna göre, somut olayda kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususlarından biri ya da birkaçı göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle kasten yaralanan kişinin iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, ölümün meydana gelmesine sebebiyet veren ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilecek.

Ayrıca, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınıyor.

Kabul edilen diğer bir önergeyle, Kanun'un "Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular" başlıklı hükmü kapsamında tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnasının 18'den 15'e düşürülmesine yönelik 3'üncü madde teklif metninden çıkarıldı.

Teklifin 4'üncü maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

GÖRÜŞMELERDEN

Öte yandan Genel Kurulda teklifin birinci bölümünün tümü üzerine yapılan görüşmelerin ardından TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, milletvekillerinin sorularını cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut düzenlemede hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir günün koşullu salıverilmenin hesabında 2 gün olarak dikkate alındığını söyleyen Yüksel, "Düzenleme mahkeme tarafından hükmedilen cezayı artırmamakta, yalnızca sınırlı sayıdaki ağır suç bakımından koşullu salıverme süresinin hesaplanma yöntemini değiştirmektedir. Böylece çocuğun ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için gerekli eğitim, denetim ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yeterli süreyle uygulanması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Yüksel, teklifin önemine işaret ederek, "Getirilen düzenlemeyle çocuk adalet sisteminde cezasızlık algısının oluşmasının önüne geçilmesi ve çocukların suç örgütlerinin etkisine daha açık hale gelmesinin engellenmesi hedeflenmektedir." dedi.

AK Parti'nin 25 yıllık iktidarında çocuk haklarının geliştirilmesi ve çocukların korunması bakımından birçok yasal ve idari tedbirin alındığını, bunların da başarılı bir şekilde uygulandığını vurgulayan Yüksel, "Bu yasa teklifi, caydırıcılık, koruma, eğitici ve onarıcı boyutu, yani yönlendirme tedbirleri dahil olmak üzere birçok boyutu ele almıştır ve bu şekilde bir düzenleme yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika TBMM Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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